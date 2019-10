David Bowie queria interpretar Rorschach em ‘Watchmen’

Alan Moore, autor da cultuada HQ “Watchmen”, revelou que David Bowie queria interpretar Rorschach em uma adaptação que nunca chegou aos cinemas. Em entrevista ao programa Paperback Writers, da BBC 6, o escritor falou que o diretor Terry Gilliam tinha planos para um filme sobre o quadrinho e recebeu telefonemas do astro do rock pedindo para fazer o anti-herói da cultuada graphic novel.

Embora este projeto nunca tenha saído do papel, o Camaleão do Rock acabou sendo homenageado em “Watchmen”, filme de Zack Snyder, de 2009, em uma cena que seu icônico personagem, Ziggy Stardust (interpretado por J.R. Killigrew), aparece do lado de fora do famoso Studio 54.

Bowie morreu em 2016, vítima de câncer de fígado. Além de cantor, o inglês também era ator e participou de diversos filmes, como “O Homem que Caiu na Terra” (1976), “Eu, Christiane F.” (1981), “Labirinto: A Magia do Tempo” (1986) e “O Grande Truque” (2006).

Watchmen será adaptada agora para a televisão na série de mesmo nome, que estreia no dia 20 de outubro às 22h, na HBO.

O elenco conta com Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Nelson Tim Blake, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, Lily Rose Smith, James Wolk e Adelynn Spoon.