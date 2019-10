Um manual para educar crianças felizes

A educadora portuguesa Magda Gomes Dias ficou famosa com o site Mum’s The Boss, que tornou-se referência sobre educação de filhos na Europa. “Nossa missão é entregar ao mundo cidadãos saudáveis, pessoas em condições bem resolvidas, que façam mais bem do que mal”, explica ela, que é autora dos livros “Crianças Felizes”, “Berra-me Baixo” e “Para de Chatear a Tua Irmã e Deixa o Teu Irmão em Paz”.

Magda estará em São Paulo no próximo sábado (19), a convite do Metro Jornal, para palestrar no Seminário Educação Infantil 2019, onde lançará a edição brasileira de seu primeiro livro, o bestseller “Crianças Felizes”, publicado em 2015, em Portugal. Antes de embarcar para o Brasil, Magda falou com a coluna:

Que recado você quis dar ao batizar seu site de Mum’s The Boss?

Quem manda em casa são os pais, não as crianças. Não podemos ter nenhuma dúvida disso. Somos nós que colocamos as regras e essa é uma parte muito importante do nosso trabalho.

Qual é o maior desafio para mães e pais de hoje?

Vencer o medo. Medo de que a educação das crianças não dê certo, de magoar os filhos, de não conseguir protege-los, das coisas que não controlamos. É preciso aceitar que esse medo é um fato e seguir mesmo com medo.

Os temores dos pais portugueses são similares

aos dos pais brasileiros?

As questões são sempre, sempre as mesmas. Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão da humanidade.

Como ter conexão verdadeira com as crianças?

Umas precisam que você fale, outros precisam de toque, contato físico, e há quem precise apenas sentir você por perto.

O que define a parentalidade positiva?

É um modelo baseado em respeito mútuo entre pais e filhos, entre educadores e crianças. Nós adultos temos um enorme poder e não temos permissão para desistir.

No sábado, Magda Gomes Dias falará sobre a construção da inteligência emocional durante a primeira infância. Para conferir a programação completa e informações sobre inscrições acesse

www.seminarioeducacaoinfantil.com.br.