Corrida pelo mundo

Uma turma animada saiu de Vitória e foi até Chicago (EUA) para a maratona 2019 de lá, no último fim de semana. O coiffer Mendes, a linda Giovana Parente e Bernardo Chieppe foram alguns dos capixabas que viveram o desafio. Aliás, essa história de viajar o mundo para correr caiu nas graças dos atletas capixabas e é um bom exemplo de como curtir a vida e cuidar do corpo e da mente.

Chique do chique

Os casamentos no Espírito Santo estão, realmente, virando megaeventos cheios de detalhes. Para vocês terem uma ideia, a festa do último fim de semana que comemorou a união de Marcia Gabriela e Libório, na linda Casa de Maria, em Castelhanos, surpreendeu no décor. E pasmem: a noiva deu de presente para cada madrinha uma joia da designer do momento Carol Neves. Uauuuu!

“O” buffet!

Aliás, todos os convidados “de fora” comentaram sobre a qualidade da gastronomia e serviço do nosso querido Le Buffet. Giovanna e André Rosa sempre dão um show!

Música e gastronomia

A noite all inclusive do Steffen Centro de Eventos já virou referência na Grande Vitória. A próxima edição do agito já tem data marcada para acontecer. Será no dia 02 de novembro, sábado, que a banda Skank levará a turnê “Os Três Primeiros” para a casa, comandada por Ildo Steffen. A apresentação reunirá músicas dos álbuns “Skank”, “Calango” e “O Samba Poconé”. O projeto, lançado em 2018, é fruto da gravação do show realizado em novembro de 2017, no Rio de Janeiro.

Atalla em vitória

Marcio Atalla desembarca em Vitória no dia 30 para uma palestra para convidados em comemoração aos 78 anos da Buaiz Alimentos. Ele vem a convite de Eduarda Buaiz e de Marcos Buaiz, de quem Atalla é amigo pessoal.

CURTAS

Almoço na CasaCor. Maria Sanz Martins, José Carlos Vilar e Paulo Kunsch são alguns dos convidados confirmados no almoço das arquitetas e urbanistas Juliana Vervloet do Amaral e Roberta Toledo e da decoradora Maria Tereza do Amaral Nader. O encontro “Re.Canto (Do Eu)” será hoje, na CasaCor. O tema do encontro é processo criativo.

Copa Brasil de Vela Jovem. O Iate Clube e o Espírito Santo serão mais uma vez representados em uma competição de grande importância para a vela brasileira. Os velejadores João Pedro Domingues e Pedro Pianna disputam a Copa Brasil de Vela Jovem, que será realizada até o dia 19, em Brasília, no Lago Paranoá. A Confederação Brasileira de Vela utiliza o evento para avaliar os atletas e convocar a Equipe Brasileira de Vela Jovem para representar o país nos campeonatos mundiais.