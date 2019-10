Comer 5 frutas e legumes todo dia previne doenças cardiovasculares

Você come duas frutas e três porções de legumes por dia?

Há anos os nutricionistas sugerem o consumo de cinco porções diárias dessa dupla como o mínimo necessário para uma dieta balanceada em vitaminas e fibras.

A descoberta recente da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, é que essa quantidade, além de manter a saúde em dia, pode reduzir os riscos de morte por ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (AVC).

O estudo, apresentado meses atrás em Baltimore, no congresso anual da Sociedade Americana de Nutrição, cruzou dados mundiais de consumo de frutas e legumes (ingestão média diária em 113 países, amostra correspondente a 82% da população mundial) com as notificações de mortes nesses países ao longo de 2010.

Conclusão:

1 em cada 7 mortes por problemas cardiovasculares pode ser atribuída à baixa ingestão de frutas.

1 em cada 12 mortes pelas mesmas doenças estariam relacionadas ao consumo insuficiente de legumes e verduras.

Para você ter uma ideia do que isso significa, no ano de 2010, 1,8 milhão de mortes poderiam ter sido evitadas, em todo o mundo, com um maior consumo de frutas. E 1 milhão de mortes foram atribuídas a um consumo baixo de legumes.

Segundo a pesquisa, o consumo baixo de frutas resulta em quase 1,3 milhão de mortes por AVC e mais de 520 mil mortes por doenças cardíaca coronária por ano. E a falta de legumes e verduras no prato é responsável por 200 mil mortes por AVC e mais de 800 mil por doenças cardíaca.

Frutas e vegetais são ricos em antioxidantes (substâncias que preservam as células do organismo), vitaminas e fibras. O consumo regular ajuda a manter a balança sob controle, aumenta a imunidade e auxilia no controle da pressão arterial e do colesterol, reduzindo os riscos de doenças cardiovasculares.

Lembre-se disso antes de "pular" a salada ou dizer que fruta não é sobremesa.

