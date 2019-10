Ela é sucesso!

As belas praias italianas da Sardenha são a inspiração para a coleção de sapato “Sardenha da Manolita”, marca capixaba que já é sucesso no mundo todo. Débora Leal, sempre criativa e irreverente, se inspirou na ilha, com praias paradisíacas e construções coloridas. A flat Sardenha, produzida em couro laranja, azul e branco, com fundo rosa e trançado feito delicadamente à mão, tem todas as características que unem o verão à ilha italiana. Quem duvida que a peça estará nos pés de 10 entre 10 capixabas de Vix?

Google em vix

Uma seleção entre mais de 300 empresas elegeu a capixaba Feedback Hunter para participar do programa do Google Start Up Zone, que apoia empreendimentos destinados a desenvolver soluções inovadoras a partir do uso da tecnologia. O negócio, iniciado em 2018, é o primeiro em todo o Espírito Santo a ser escolhido para ingressar no programa. O Google fará uma mentoria para o negócio com tecnologia capixaba e nós já estamos com orgulho de vocês. Parabéns!

Conhecimento

Depois de passar pela China ministrando um curso para 50 cirurgiões plásticos chineses sobre uma técnica desenvolvida por ela no estado, a dentista Mariana Laranja desembarcou na Coreia do Sul. Ela está com o renomado Dr. Kwon, médico que criou o procedimento com fios de PDO, que induz a produção de colágeno, trazendo ao paciente uma aparência mais jovem.

Para celebrar

Para comemorar a recente inauguração do seu Bistrô Joaquim, na Praia do Canto, a chef Patrícia Santos Neves recepciona os clientes com espumante italiano e vinho rosé, até este domingo. O cardápio assinado pela chef conta com opções para café da manhã, brunchs e uma variedade de tapas para os fins de tardes e drinques e bebidas deliciosas para happy hour.

Música

Alunos do Programa Vale Música, Leonardo Rodrigues (baixo acústico) e Victor da Dalton (viola) vão se apresentar com a Orquestra Ouro Preto, domingo, às 11h, no Teatro Sesc Palladium, em Belo Horizonte. Os ingressos estão esgotados. Os jovens capixabas foram selecionados pelo maestro Rodrigo Toffolo para aperfeiçoar seu conhecimento musical com a orquestra mineira dentro de uma iniciativa da Vale, que contempla residências, intercâmbios e encontros musicais entre alunos de diferentes projetos patrocinados pela empresa e orquestras parceiras.

feira e show

O Exagerado, além de ser a maior feira de varejo do Brasil, agora vai ter um novo espaço, o Exagerado Shows. Nesta primeira edição, eles vão receber o musical infantil “No Mundo encantado dos Sonhos”.

CURTAS

Movimento Rosa. O cabeleireiro Dirceu Paigel está nos preparativos para o Chá Rosa, evento tradicional para pacientes com câncer e convidadas, que acontece na próxima quinta-feira, dia 17, no shopping Vitória, e faz parte da programação do Outubro Rosa. O evento também marca o lançamento da mostra fotográfica “Você é Única”, assinada pela fotógrafa Jociane Bristt, que clicou pacientes em tratamento contra o câncer e digitais influencers.

Baile da Apae. Maria Luiza Dadalto, presidente da Apae, está muito feliz com o grupo de pessoas engajados para o Baile da Apae, que acontece no dia 24, no Le Buffet Master. As vendas dos ingressos do baile, com tema “Inclusão Gera Transformação”, estão um sucesso. A Tex Produções vai levar sua animação diferenciada para o baile, que terá Wanessa Camargo como madrinha. Falando em Wanessa Camargo: ela estará com look de Mari Ferrari e a beleza por Kady.

Campanha do bem. Élida Torezani está reunindo brinquedos para fazer um Dia das Crianças especial para a criançada de Vila Velha. A personal bronze lançou uma campanha em seu espaço de bronzeamento e fará a entrega hoje.