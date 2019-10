E a Agergs?

Alguém tem ouvido falar da Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS)? A agência criada em 1997 para assegurar a qualidade da prestação dos serviços delegados no estado anda esquecida. Raro jornalista saberá dizer o nome de seu presidente sem acessar o Google. A composição do Conselho Superior, menos ainda. Com a PPP da Corsan batendo à porta, a autarquia terá um papel relevante. O saneamento está entre as suas responsabilidades. Tá lá na lei 10.931/1997. Mas e daí?

conselho superior. O texto da mesma lei diz que o colegiado responsável pelas decisões é composto por sete conselheiros: três deles indicados pelo governador do estado, um representante do quadro funcional escolhido em lista tríplice, dois dos consumidores (sendo um apontado pelos Coredes, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento) e um das concessionárias. Somando todos, deveriam ser sete! Pois faz tempo que o conselho não está completo. O pior é que uma nova vaga será aberta em novembro com o fim do mandato do atual presidente Isidoro Zorzi.

vagas. Estão em aberto uma vaga de livre indicação do governador Eduardo Leite e a do representante dos Coredes. O problema do baixo quórum é a deliberação e a falta de pluralidade nos debates. Os responsáveis pela indicação que digam o porquê do desdém.

saiu do grupo. Porto Alegre tem 36 vereadores, mas apenas 29 estão no grupo dos edis no WhastApp. O vereador Clàudio Janta, do Solidariedade, disse que a picuinha é tanto que uma parte cansou. A presidente Mônica Leal (Progressistas) nega a debandada.

feito em porto alegre. Tinha tudo para não ser em Porto Alegre. Mas é aqui, fica na região do antigo Quarto Distrito, na zona norte, e agora será uma gravadora. O estúdio Áudio Porto firmou parceria com a ONErpm e a distribuição digital do material produzido aqui ganha o mundo.