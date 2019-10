Olhar Cidadão: Ser perfeito. Ser prefeito?

A carinhosa insistência com que o público – e aqui digo de boca cheia: meu público – vem me colocando na liderança das pesquisas, além de me comover profundamente, me obriga a considerar que, talvez, a missão política esteja surgindo no meu horizonte. Será?

As dúvidas crescem. Não é da minha tribuna de jornalista que atendo, de maneira mais eficiente e produtiva, a expectativa da população?

Certeza, por enquanto, só uma: o meu dever é defender o interesse público.

A questão, que se torna cada vez menos simples, é descobrir, finalmente, qual é o melhor lugar para executar essa missão que, para mim, é a mais nobre de todas.

E agora preciso confessar: eu me sinto muito melhor falando com o meu público de onde estou, na nossa Band.

É o que devo dizer com a sinceridade que todos conhecem.