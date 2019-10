Cidade Rosa

Olha que legal! A partir desta semana, os meios-fios de várias ruas e avenidas de Vitória estarão pintados de rosa em prol do movimento Outubro Rosa. A proposta é fazer do meio-fio um sinal de alerta. Em parceria com a marca de Tintas Elit, que cedeu mais de 700 litros de tinta, a MP Publicidade, empresa parceira há 10 anos da Afecc, sugeriu à prefeitura de Vitória a utilização da tinta rosa para pintar os meios-fios de alguns espaços públicos. O rosa vai criar um movimento para mostrar que a prevenção é sempre o melhor caminho.

CasaSounds e Feijoajay

A CasaCor Espírito Santo abre suas portas para muita animação e música de qualidade com duas festas que prometem agitar o fim de semana dos capixabas. A badaladíssima CasaSounds será no dia 18, e a estreante Feijoajay, uma das melhores festas do carnaval carioca, acontece no dia 19, pela primeira vez em Vitória. Ambas as festas vão levar o melhor da house music e de ritmos variados para os luxuosos ambientes do espaço, no Clube Ítalo, na Ilha do Boi.

União faz a força

A experiência da família do Caranguejo do Assis, sob o comando de Francisco Giovanelli e dos filhos Dyonatan e Fabrício, junta-se à expertise de Renato Scampini, fundador do famoso food truck “O Senhor dos Pastéis”. Eles inauguram hoje o novo point no triângulo de Vila Velha, em Itaparica: “O Senhor dos Pastéis – pastelaria, espetaria e cervejaria”. A casa temática traz no menu mais de 60 opções de pastéis gourmets, além de espetinhos.

Quintal 84

As delícias da chef Cleuza Costa já são conhecidas pelos apreciadores de bons pratos. Ela, que já passou pelo Aleixo Restaurante, o Della Bistrô, e tem uma mão impressionante para a culinária, está fazendo sucesso com seu novo espaço intimista, na Prainha, em Vila Velha. A chef preparou um quintal muito atraente, para jantar ou happy hour sob reserva, com vaga para apenas 20 pessoas. Sim, a cozinha afetiva com espaços feitos como se fosse “a nossa casa” vem dando certo por aqui, viu?

CURTAS

Papo Empreendedor. Denise Klein, diretora da Tríade Comunicação, fala sobre estratégias para atrair e encantar o cliente, hoje, às 19h. A palestra, organizada pelo projeto Papo Empreendedor, da empresária Gisely Zenóbio, acontece na sede do Indesp (Instituto de Desenvolvimento Pessoal), que fica em Jardim da Penha, Vitória.



Corrida das Musas. Já na sua 6ª edição, a Corrida das Musas acontecerá no próximo dia 13, como mais um evento de protagonismo das mulheres para chamar a atenção para a luta por igualdade e contra a violência doméstica. Em grupo, elas correm nas categorias de 30, 60 e 90 minutos no percurso ao redor do shopping Vitória e ganha quem conseguir realizar mais voltas. Boa sorte, meninas!