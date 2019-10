Canguru no Metro: Você trata os pequenos como se fossem jovens?

“Imagine o que significa ter todas as informações a respeito de todas as mazelas da vida humana, crianças sabendo do assassinato de outras crianças, do suicídio de colegas.” O convite à reflexão é da psicóloga Rosely Sayão, uma das principais referências no país quando o assunto é educação. Ver pequenos tratados como se já fossem jovens tem sido uma das grandes preocupações da especialista, uma das convidadas do Seminário Educação Infantil 2019, evento que será promovido pelo Metro Jornal no dia 19 de outubro, em São Paulo.

Segundo Rosely, não faz sentido dizer para uma criança “não suba aí” e esperar que ela fique no mesmo lugar em que estava. “Ela é pequena, não tem a autorregulação e autocontrole, tem impulsividade, curiosidade”, explica a especialista. “Claro que vai subir onde não deve.” Dar uma bronca na criança por fazer isso é cobrar dela uma atitude absolutamente juvenil.

O papel da escola e o papel da família

Rosely diz que o excesso de exigências tem sido bastante prejudicial às crianças. No dia 19, a especialista falará sobre o papel da escola e da família – e, sobretudo, sobre como trabalhar em parceria – em prol do desenvolvimento dos pequenos. O bate-papo contará com a participação da jornalista Thaís Dias, apresentadora do programa “Seus Filhos”, na rádio BandNews FM.

Uma janela de oportunidade única

Os primeiros seis anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. Nesta fase, o cérebro tem altíssima capacidade de absorção e resposta aos estímulos. Trata-se de uma janela de oportunidade única para o desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional das crianças.

As experiências durante a primeira infância (dos 0 aos 6 anos de idade) influenciam, por toda a vida, a criança e sua relação com as pessoas que a rodeiam. Por isso é tão importante discutir a educação infantil. Se você se interessa pelo tema, não perca a oportunidade de participar desse debate. Informações sobre a programação completa e inscrições estão no www.seminarioeducacaoinfantil.com.br.