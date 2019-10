Outubro Rosa

As mulheres que passam pela experiência da quimioterapia e perdem os cabelos sabem como a peruca pode ser uma aliada importante para fortalecer a autoestima. E as perucas precisam de uma matéria-prima básica: cabelos. Hoje, o Hospital Evangélico de Vila Velha e o cabeleireiro Dirceu Paigel, especialista em confecção de perucas, oferecerão corte gratuito para quem quiser doar os cabelos com essa finalidade. A ação será no corredor central do shopping Boulevard Vila Velha, das 14h às 17h. Quem participar vai contribuir para a autoestima de mulheres em tratamento, além de sair de visual novo.

EL PRINCIPAL EM VITÓRIA

Há anos os rótulos Calicanto, Memórias e El Principal estão na lista dos mais vendidos no Espírito Santo. Pois quem desembarca hoje em Vitória é Gonzalo Guzman, enólogo-chefe da Viña El Principal desde 2005 e um dos profissionais mais respeitados do Chile. Ele vem participar de encontros com jornalistas e degustadores.

Mercadinho Kids

Raquel Melo e Melyssa Viana promovem o primeiro Mercadinho Kids amanhã, na “Esquina Bargain”, na Praia do Canto, em Vitória. Haverá feirinha com exposição de itens infantis como laços e acessórios, vestidos, produtos de papelaria e objetos de decoração de diversos parceiros. A programação para as crianças contará com show de música com Brincariar, recreação e brincadeiras do Na Brinca e estúdio de pintura com Studio Castro.

Brincando de cozinhar

Eduarda Buaiz está animada para mais uma edição do tradicional curso de culinária infantil “Mestre Kukinha”, que acontece amanhã, na loja Kouzina, na Praia do Canto, em Vitória. O encontro promete muita diversão para a criançada celebrar o mês das crianças, brincando de ser chef de cozinha.

CURTAS

Curadoria de arte. O artista carioca José Bechara, representado pela Matias Brotas Arte Contemporânea, é destaque no ambiente das arquitetas Juliana Amaral e Roberta Toledo, o ‘Re.canto (do eu)’, com uma pintura inédita feita com oxidação de cobre e que veio especialmente para a curadoria realizada pela galeria. O artista expõe recentemente em Berlim, na coletiva “Walking Through Walls”, e terá individual na Matias Brotas em 2020.

Aulão entre motos. Para entrar no clima do verão e incentivar a prática de atividade física, amanhã, a partir das 8h, Diego Lobato abre sua concessionária de motos Vitória Harley-Davidson, na Enseada do Suá, para um aulão de Bike Indoor com Xico Vidal e Brunella Rangel, além de aula de fitdance e crossfit na área externa da loja.