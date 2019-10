Spawn entra para o Livro dos Recordes

A HQ Spawn acaba de entrar para o Guinness World Records (o Livro Guinness dos Recordes) como o quadrinho de super-herói mais duradouro de propriedade de um mesmo criador.

A revista do personagem que voltou do inferno foi criada por Todd McFarlane em 1992 e segue ininterrupta até hoje nos Estados Unidos, chegando à edição nº 310 na semana passada.

O detentor do recorde anterior era a série Cerebus, de Dave Sim, que durou 300 edições consecutivas. O curioso é que o próprio Sim escreveu uma história com seu personagem em Spawn #10. Porém, problemas com direitos autorais impediram a HQ de ser traduzida para outras línguas, incluindo aí o Brasil.

Em comunicado oficial, McFarlane disse: “Qualquer registro baseado na longevidade é feito por dezenas de pessoas. Por mais que eu tenha orgulho de receber esse prêmio, aceito-o com gratidão em nome de todos aqueles que me ajudaram nos últimos 27 anos dessa jornada”.

McFarlane receberá o certificado oficial do Guinness World Records neste sábado, 5 de outubro, em um painel especial da Comic Con de Nova York. A cerimônia será realizada logo antes do painel do próprio McFarlane, The Road to Historic SPAWN 300 and 301.

Atualmente, o artista trabalha para levar o personagem de volta aos cinemas.