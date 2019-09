As cores que não podem faltar no seu prato

Montar um prato colorido é o primeiro passo para uma refeição saudável. Os diferentes tons sinalizam a variedade de nutrientes, já que cada substância tem o pigmento correspondente. Confira tudo de bom que a natureza nos oferece e abuse desse arco-íris!

Verde

Couve, rúcula, espinafre, brócolis, escarola, agrião, salsa, hortelã, alface.

Ricos em clorofila, poderoso antioxidante que aumenta as defesas e ajuda a eliminar as toxinas do organismo, ferro, que evita a anemia, luteína e zeaxantina, que previnem problemas nos olhos e entupimento nos vasos sanguíneos.

Amarelo e laranja

Cenoura, laranja, tangerina, abóbora, mamão, caqui, abacaxi, damasco, pêssego.

Ricos em vitamina A e betacaroteno (pré vitamina A), que ajudam na manutenção dos tecidos, pele e cabelo e preservam a visão. Fontes de vitamina C, antioxidante que atua no sistema imune, melhora a cicatrização e a síntese de colágeno.

Vermelho

Tomate, morango, melancia, pimentão, goiaba, cereja.

Ricos em licopeno e antocianinas, antioxidantes que reduzem o risco de doenças cardiovasculares e câncer cervical e de próstata. Fontes de vitamina C.

Roxo

Uva, amora, jabuticaba, açaí, ameixa, mirtilo, casca da berinjela, feijão preto, figo, repolho roxo.

Ricos em antocianinas e resveratrol, que têm ação antioxidante e antiinflamatória, auxiliando no controle do colesterol e na prevenção de tumores.

Branco

Couve-flor, cebola, alho, pera, banana, maçã (polpa), nabo, milho, cogumelos, batata, palmito, mandioca, arroz, gergelim e gengibre.

Ricos em flavina, que favorece a renovação celular e protege o sistema imune. Fontes de cálcio, fósforo e potássio, essenciais para a saúde dos ossos, para regular a função cardíaca e o funcionamento muscular e nervoso.

Marrom

Oleaginosas (nozes, castanhas, amendoim) e cereais integrais (trigo, cevada, centeio, aveia). Ricos em selênio, vitamina E e vitaminas do complexo B, que fortalecem o sistema imune, combatem a fadiga, a ansiedade e a depressão e previnem doenças cardiovasculares e câncer.

