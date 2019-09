Forró na praia

Quando se fala em atrações diferenciadas para atrair todos os tipos de público, e a divulgação de bandas e artistas capixabas, o Rooftop da Praia, na Praia da Canto, mal começou e já é lembrado. Mateus Carvalho, Marcio Ribeiro e Henrique Pereira lançam na próxima semana o “Forró do Rooftop”, com show do Mafuá e convidados especiais.

O primeiro rooftop da capital recebe o forró de braços abertos para uma noite especial.

De volta!

A chef de cozinha Luciane Serrano conseguiu recomeçar seu trabalho no restaurante no Clube Ítalo Brasileiro, em Vitória. Para quem não se lembra, Luciane brilhou por muitos anos à frente do seu cerimonial Le Rosé. Desejamos sucesso!

Falando em cozinha

Jacqueline Turini está com a corda toda para mergulhar na carreira gastronômica. Ela se prepara para alçar voos na área e já começa com o curso “Cozinhando com Jacque”, dia 8 de outubro, na M. Gerais, em Vitória. No cardápio: “linguine ao vôngoles”, “talharim negro com lulas à putanesca” e “fettuccine com camarões na fonduta de grana padano”.

Saúde é o que interessa

Investindo na saúde, o empresário Otaviano Costa, dono do Grupo Ponto 1 – academias Ponto 1 Vix, Vitória Sports e Crossfit Praia do Canto – está com um time de peso.

E o charme da Vitória Sports é o carnavalesco e dançarino Paulo Balbino. Sua turma de dança não perde uma aula, além de fazer viagens e passeios juntos. Nota mil!

Teatro que ensina

Após sucesso nas apresentações no Teatro Universitário (da Ufes), a peça que pauta temas importantes e atuais, “A Geladeira Mágica” será assistida por crianças que não têm acesso ao teatro. O espetáculo infantil, que faz parte da 11ª edição do Circuito Unimed de Teatro, inicia turnê por cinco cidades, entre os dias 7 e 11 de outubro, com apresentações gratuitas para alunos da rede municipal das cidades de Vila Velha, Serra, Viana, Vitória e Cariacica.

CURTAS

Comida árabe para eventos. Dina Kobeissi, chef à frente do “O Libanês”, está montando um cardápio com clássicos da culinária árabe em versões “finger foods” para servir em eventos e reuniões mais intimistas. Entre as opções estão as pastas árabes, como coalhada seca, homus e babaganush, kafta de frango com geleia de pimenta e muito mais!

Parceria de sucesso. Os arquitetos Leticia Finamore, Vitor Cipriano, Claudete Lovati, Max Mello, Sergio Palmeira, Isabele Melo e Janete Valadão fecharam parceria com Beto e Carlos Marianelli, da Composé, para mais uma edição da Casa Cor Espírito Santo. Alguns dos produtos de revestimento e até banheiras utilizadas nos espaços dos arquitetos fazem parte do catálogo de produtos de alto padrão da marca capixaba.