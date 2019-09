Diretor de ‘Coringa’ comenta possibilidade de filme causar surtos de violência

Eleito o melhor filme no Festival de Veneza, “Coringa” se tornou centro de discussão após alguns críticos afirmarem que o longa poderia influenciar espectadores a cometerem atos violentos como válvula de escape para seus problemas psicológicos, assim como o protagonista Arthur Fleck/Coringa (Joaquin Phoenix).

Perguntado sobre a polêmica pelo IGN, Todd Phillips afirmou que o filme traz argumentos sobre “amor, trauma e falta de compaixão” e que o público é capaz de entender a mensagem do longa.

O diretor disse ter lido vários difusores da teoria de que o filme seria perigoso antes mesmo de terem visto o longa e por isso pediu para que as pessoas dessem uma chance a “Coringa” antes de acreditarem nos críticos.

Já o astro Joaquin Phoenix, que abandonou outra entrevista quando perguntado sobre o mesmo assunto, afirmou que as pessoas envolvidas no filme estão “cientes dos problemas” de violência e que por isso mesmo tocaram nesse tema, ao invés de “ficar com medo de falar” sobre ele.

O ator ainda afirmou que ensinar o que é certo ou errado não é responsabilidade de um cineasta e que se alguém quer causar mal a outras pessoas, “encontrará combustível para isso em qualquer lugar”, dizendo ainda que as pessoas não deveriam se censurar por conta de uma chance pequena de alguém usar seu trabalho como motivação para prejudicar outras pessoas.