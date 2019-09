São 1.870 famílias!

Não se acuse a Prefeitura de Porto Alegre de cinismo. Desde o anúncio da extinção do Imesf, o poder público deixou claro que o destino dos servidores era a demissão. Mas também não pode o Executivo dizer que está aberto ao diálogo. Todas as soluções apresentadas sobre o futuro desses 1.870 trabalhadores, que fizeram concurso público, são rechaçadas. Uma delas, do deputado Thiago Duarte (DEM), é a transformação dos postos em cargos em extinção. Outra é a criação de uma fundação de direito público. Como disse o procurador-geral Nelson Marisco, ao “90 Minutos”, trata-se de uma “decisão de gestão”. É legítimo, mas a cidade merecia um debate mais ampliado.

Noiva mais desejada. Sem coligações nas proporcionais, os partidos caminham para a composição de alianças nas eleições majoritárias em Porto Alegre. O Partido Liberal (antigo PR) é a noiva mais cobiçada. Na ausência de um nome competitivo para a majoritária, o PL é cobiçado pelo seu terceiro maior tempo na propaganda eleitoral.

PL no governo. Candidato à reeleição, o prefeito Marchezan sai na pole para garantir o apoio à chapa do PSDB. No domingo, o presidente regional do PL, Giovani Cherini, postou uma foto de mãos dadas com o prefeito anunciando o ingresso do partido na atual gestão.

Mais encontros. Dias antes, Cherini esteve com o vice-prefeito Gustavo Paim, pré-candidato pelo Progressistas.

Aliás. Fábio Ostermann pode voltar a disputar a prefeitura. Foi chamado para uma conversa pelo presidente municipal do Partido Novo. Em 2016, o hoje deputado concorreu pelo PSL. Saiu correndo (e não corrido!) da sigla quando Jair Bolsonaro anunciou que iria para a legenda.

Araújo. Assunto recorrente nesta coluna, a concessão do Araújo Vianna tem hoje mais um capítulo. Às 10h serão abertos os envelopes com apenas duas empresas na disputa: Urbanes e 6 Pro (Opinião). Administradora do local nos últimos dez anos, a Opus foi desqualificada.