Elas nas picapes

Vocês sabiam que têm gatas capixabas arrasando pelo Brasil a fora como DJs? Sim, Gardennia Bonatto, Juliana Hatem e Jess Benevides são alguns dos nomes que arrasam nas picapes das melhores baladas nacionais, botando a pista para ferver. Dá gosto de ver!

Happy hour de lançamento

A arquiteta e empresária Luana Varejão promove happy hour de lançamento de sua nova loja de adornos decorativos assinados por 15 artistas brasileiros, a Oslo Home Brand, no dia 1º de outubro, no Barro Vermelho, em Vitória. Ela recebe arquitetos e decoradores para coquetel com buffet de Norma Alves e som do DJ JFernando.

Parceria no iate

O comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen, e o diretor jurídico, Fabiano Pereira, firmaram parceria com a Comissão da Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil do ES, representado pelo Dr. Rapahel Câmara, para que o Iate Clube seja ponto de coleta de livros para a Campanha do Dia das Crianças. A ação tem como objetivo arrecadar livros e presentear, no dia 12 de outubro, crianças que estão inseridas no mapa da violência sexual no Espírito Santo.

mercado de gás no Estado

O presidente da ES Gás, Heber Viana; o diretor da Linhares Geração, Marco Marcial; e o presidente do Sinerges, Fabricio Cardoso, são nomes confirmados para o XI Fórum Capixaba de Energia (Fenergia), que será realizado no próximo dia 14, em Vitória. Em painel, eles discutirão o mercado de gás no Espírito Santo sob as perspectivas das distribuidoras e do setor térmico.

vera Fischer em Vix

Nesta quinta-feira, dia 26, às 15h, a atriz Vera Fischer será a homenageada nacional do 26º Festival de Cinema de Vitória e fará uma coletiva de imprensa no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. Será um bate-papo sobre carreira e planos para o futuro.

CURTAS

Coquetel da semana. Amanhã acontece a inauguração do “Hair & Spa Concept”, em Vitória. O evento conta com a presença da apresentadora Mariana Kupfer, que lançará seu livro “Eu, mãe e pai- – a maternidade independente como escolha”.

A todo vapor. O especialista em gestão estratégica Glaucio Siqueira está a todo vapor com sua agenda de palestras sobre empreendedorismo. A mais recente aconteceu em Marataízes, no Sul do estado. Hoje, Glaucio segue com o workshop “Convite a uma jornada empreendedora”, em Venda Nova do Imigrante.

Degustação. A Chocolate Lugano Vitória faz hoje uma degustação de suas delícias – chocolates finos, cafés especiais e lanches – para convidados. O local fica na Praia do Canto, em Vitória.