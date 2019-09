Canguru no Metro: Ensinando competências socioemocionais

A educação enxerga, cada vez mais, as pessoas em sua totalidade. Isso quer dizer que, tão importante quanto conteúdos e práticas relacionadas às disciplinas, é a atenção dada às chamadas competências socioemocionais. A forma como crianças conseguem gerenciar suas emoções, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas, tomar decisões de maneira responsável e alcançar objetivos.

Esse era o tipo de aprendizado que, no passado, ficava por conta da vida ensinar. Não costumava ser pauta para as escolas. O assunto ganhou destaque mundial após o lançamento do livro “Inteligência Emocional”, do psicólogo e jornalista Daniel Goleman, em 1995, que foi considerado um divisor de águas para os estudos sobre emoção e aprendizado.

Pesquisas realizadas a partir daí induziram mudanças nas instituições de ensino ao redor do mundo, inclusive no Brasil. A nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que provocará atualizações no sistema de ensino do país a partir de 2020, dá grande relevância ao papel dos professores na construção dessas habilidades.

O desafio de colocar em prática. Especialistas veem a BNCC – e as novidades que ela traz – com bons olhos. Mas reconhecem o grande desafio que é, para educadores, colocar esse novo olhar em prática nas salas de aula. É o caso da pedagoga Iolene Lima, diretora pedagógica do Instituto Hexis. Na próxima sexta (27), o instituto promoverá, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o workshop gratuito “BNCC e as Competências Socioemocionais” (inscrições no bit.ly/EncontroEducacional SP2019).

Desde a primeira infância. É desde a primeira infância que as competências socioemocionais precisam ser estimuladas. Como ajudar crianças de 0 a 6 anos a terem essa habilidade será o tema do painel de fechamento do Seminário Educação Infantil 2019, evento que será promovido pelo Metro Jornal, no dia 19 de outubro, também em São Paulo. Confira a programação completa e informações sobre inscrições no

www.seminarioeducacaoinfantil.com.br.