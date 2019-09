Beautification: tendência da dermatologia foca na beleza natural

Uma pele firme, sem rugas, boca desenhada e testa lisinha, quem não quer? Mas a realidade é que, na busca da beleza ideal ou da juventude eterna, um número de exageros e procedimentos equivocados deixaram muitas mulheres esticadas, sem expressão e irreconhecíveis.

Como usufruir dos avanços recentes da tecnologia na dermatologia se perder a mão? O dermatologista Amilton Macedo, especialista em medicina preventiva, nutrologia e envelhecimento, resume bem: “O conceito atual de beleza é estar bem para a idade que você tem.”

"Estar com 50 anos e buscar a beleza dos 20 leva ao excesso de procedimentos estéticos com resultados que beiram a deformidade”, completa.

Este conceito tem nome: "beautification", que, segundo Macedo, foi destaque nos últimos congressos internacionais de beleza. A proposta é associar tecnologias e substâncias — como radiofrequência, lasers, bioestimuladores de colágeno, preenchedores — para melhorar a qualidade da pele, deixando-a mais firme, com tom mais uniforme, mais luminosa.

“A idéia é estar bem sem parecer que fez um procedimento”, diz. Sabe aquele ar descansado, de quem dormiu bem à noite, voltou de férias ou está apaixonada? É isso.

Em vez de usar substâncias preenchedoras para “esticar" as rugas ou diminuir a flacidez, estimula-se a formação de colágeno para suavizar as rugas e firmar a pele. Minimizar os sinais do tempo, não tentar eliminá-los. Nessa associação de tratamentos, nem sempre o efeito é imediato: o resultado de alguns procedimentos aparece meses depois.

Vamos, então, às últimas novidades para as mulheres 40+.

Lasers: os destaques ficam para o Nd-Yag, lasers fracionados e de érbio. O aparelho Fotona Robótica une várias dessas tecnologias, com diferentes comprimentos de ondas (tanto de érbio com Nd-Yag). "Ele faz o reposicionamento da musculatura, reduz os depósitos de gordura que deslizam para o contorno da face e produz um efeito 'tightening', firmador, de contração da musculatura. É um efeito 'lifting' sem agulhas e sem cortes, com resultado perceptível já na primeira sessão”, diz Macedo.

Ultrassom microfocado: o aparelho (como o Ultraformer lll) utiliza o calor para reduzir a flacidez do rosto e corpo, promovendo efeito "lifting". Age na musculatura, estimulando a produção de colágeno, e na redução de gordura localizada.

Microagulhamento e radiofrequência: o aparelho (como o Agnis) tem uma ponteira com microagulhas que penetram na pele. A ponta das agulhas emite uma radiofrequência que penetra profundamente na pele, estimulando a produção de colágeno. O processo é completado com um "drug delivery", aplicação de substâncias (como vitamina C, ácido hialurônico, ácido tranexâmico, por exemplo, dependendo das necessidades da cliente) que penetram nesses furinhos facilitando a absorção dos ativos.

Sculptra (ácido polilático): substância injetável que estimula a produção de colágeno pelo organismo e hidrata a pele de dentro para fora.

Substâncias de alta performance para uso em cremes, como as alfa-cristalinas (proteína que melhora a qualidade da pele, tornando-a mais luminosa) e ativos como ácido hialurônico, colágeno, elastina e extrato de caviar.

Nutracêuticos via oral como o silício orgânico, que diminui a flacidez da pele, além de fortalecer o cabelo e as unhas. "O extrato seco de caviar (rico em proteínas), a prolina, o glicoxil, o verocel e o glisodin também são substâncias que e atuam na melhora da qualidade da pele."

Macedo trabalha com medicamentos manipulados, pois considera que a individualização das fórmulas é fundamental, pois cada cliente tem necessidades específicas.

Ele reforça a importância de procurar um dermatologista para fazer uma análise do estágio do envelhecimento antes de definir possíveis tratamentos. O envelhecimento está acentuado para a sua idade pelo excesso de sol ao longo da vida? Você fuma? Faz exercícios ou é sedentária? Como é sua alimentação? Tudo isso influencia muito nessa fase.

"É nessa idade que a gente presta conta do que fez nos 40 anos anteriores. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que já sabemos que dá resultado: tomar bastante água, praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada, cuidar da qualidade do sono, controlar o estresse.”

E finaliza: “Os excessos estão em baixa. A moda agora é buscar o seu melhor e ter orgulho da sua idade.”

