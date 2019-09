Para o mundo

O agente Andy Bonella, da Andy Models, com seu olhar clínico e apurado, entrou em ação pelos corredores do Shopping Moxuara, na Cariacica. Sim, ele passeou pelos corredores do mall e, por lá, descobriu uma jovem de 14 anos, e 1,74m de altura, que promete ser uma grande aposta do mercado. Gravem esse nome: Thaysa Cezati.

Jovens arquitetos

A CasaCor abriu as portas no Clube Ítalo-Brasileiro, em Vitória, e chama atenção o lindo trabalho da safra de jovens arquitetos do estado. Solana Marianelli, Italla Monti, Vitor Cipriano, Rhamires Recla e a nossa Miss Espírito Santo, Thainá Castro, que é arquiteta, estão fazendo bonito, com ambientes lindos e funcionais.

Mundo em Cores

O publicitário Rodrigo Quintão criou o projeto “Mundo em Cores”, plataforma que ajuda pais e mães na difícil tarefa de educar e cuidar. E, por conta do sucesso que faz com o projeto, ele será palestrante do 5º Fórum de Economia Criativa, em Caxias do Sul. O tema de sua palestra é: “Vencendo o conflito de gerações”.

Saúde em BH

O ortopedista Bernardo Barroso embarca hoje para Belo Horizonte (MG). Ele participa da Jornada de Cirurgia de Joelho, que acontece até amanhã. O médico será um dos palestrantes no evento, onde vai debater em uma mesa redonda sobre artroplastia (tratamento com prótese de joelho).

ECO NO IATE

Amanhã, o Iate Clube adere ao “Cleanup Day”, o Dia Mundial de Limpeza, que visa a combater o problema mundial dos resíduos sólidos, inclusive os detritos marinhos. Na onda das diversas ações que acontecerão na Grande Vitória, o Iate realizará coleta de lixo das praias da Baía da Tartaruga e limpeza subaquática. Todo o lixo recolhido durante o evento, nos diversos pontos, será levado para a praia de Camburi, onde será feito um mosaico gigante de lixo na areia, com a tentativa de bater o recorde de mosaico de lixo já realizado no estado.

CURTAS

Sabor em Manguinhos. Hoje acontece um almoço de apresentação da 14ª edição do Manguinhos Gourmet, a partir das 12h30, no Espaço Maria Mariana. O evento é uma oportunidade de descobrir as opções gastronômicas da cidade.

Saúde e beleza. A dermatologista Irene Baldi embarcou para São Paulo para participar da 3ª edição do MAP (Managing Aesthetic Patients), que reúne médicos, especialistas em saúde da pele e procedimentos estéticos. Com o tema Face and Beyond, o encontro abordará novas e avançadas técnicas de procedimentos faciais e corporais.