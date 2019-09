Compartilhamento de scooters chega ao Brasil

A economia de compartilhamento ganhou recentemente mais uma opção. E o usuário, mais uma alternativa para se locomover. Primeiro em São Paulo, que recebeu em abril as primeiras scooters da Riba Share, pioneira nesse tipo de serviço de compartilhamento no país.

Até o fim deste ano, serão cem unidades a se misturar à paisagem de Pinheiros, Jardins, Jardim Europa, Ibirapuera, Moema, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Campo Belo, Brooklin e região da Berrini.

À medida que aumente o número de “Ribas”, o projeto avançará para outros bairros. Até o fim do primeiro semestre de 2020, já serão cerca de mil unidades rodando por São Paulo.

Outros estados brasileiros, de acordo com Fernando Freitas, CEO da Riba Share, estão na mira empresa. A Riba Share não usa estações (dockless) e sua bateria tem autonomia de aproximadamente 70 quilômetros, com carga máxima. O usuário pode rodar à vontade, basta deixar a Riba em uma vaga demarcada para motos dentro da região de prestação do serviço e fazer o check out por meio do app. Se a carga estiver abaixo de 20%, aquela Riba será bloqueada para novos usuários até que uma equipe da empresa chegue ao local para trocá-la por uma bateria carregada. E o usuário poderá checar pelo aplicativo essa autonomia, antes de escolher aquela unidade para usar.

É por meio também do app que o usuário poderá encontrar uma Riba perto dele, reservá-la e, uma vez próximo da scooter, fazer o check in. Não há chaves, a partida é dada também por meio do app, bem como a abertura do compartimento de carga, onde fica o capacete.

Com a aquisição de 10 minutos a R$ 5,90, o usuário poderá iniciar uma viagem. Cada minuto adicional custará R$ 0,75. Uma viagem de 15 minutos sai por R$ 9,65 reais.

Para pilotar uma scooter, é necessário possuir a habilitação do tipo A ou ACC, mas o modelo adaptado para o mercado brasileiro é leve e muito fácil de manejar, nem marcha é preciso passar. A Riba está limitada a 50 quilômetros por hora, o bastante para trafegar em segurança, sem abrir mão da agilidade.

O aplicativo foi desenvolvido em parceria com a CEiiA, um centro de excelência em engenharia e inovação com ampla experiência em projetos de mobilidade urbana na Europa. A tecnologia empregada permite monitoramento em tempo real e o controle remoto da frota.