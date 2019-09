Como James Gunn pode aproveitar o Esquadrão Suicida das HQs

O cineasta James Gunn anunciou o elenco de seu próximo filme, “Esquadrão Suicida”, e ainda indicou que a produção deve aproveitar muito das aventuras escritas por John Ostrander.

No final dos anos 1980, o autor foi responsável por transformar um grupo do exército americano em uma equipe formada por supervilões em missões secretas para o governo e comandada com mão de ferro por Amanda Waller. Foi nesta época que eles conseguiram um lugar entre os mais lidos da DC Comics.

Suas histórias tinham forte influência do cinema de ação daquela década, mas garantia identidade própria ao trazer diferentes temas para as histórias. Entre missões de resgate na União Soviética ou invasões em Apokolips, o grupo discutia questões sociais como racismo e machismo sem cair em redenções fáceis. Essa versatilidade narrativa conversa com a habilidade de James Gunn em combinar diversas influências e criar uma obra própria.

O “Esquadrão Suicida” de 2016 foi tão criticado quanto “Lanterna Verde”, mas seu sucesso nas bilheterias garante o interesse da Warner no projeto. O estúdio acredita que James Gunn pode conduzir o time ao caminho certo desta vez – confiança que o diretor conquistou ao incorporar no DNA da cultura pop um outro grupo, que tinha como integrantes um guaxinim malcriado e uma árvore falante.