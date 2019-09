Novo padrão capixaba

Sim, nós capixabas já viramos “chacota” quando o assunto é qualidade de serviço e atendimento. A piada é de que o nosso serviço é tão ruim que temos até uma sigla: o PAC (Padrão de Atendimento Capixaba). Mas existe uma turma querendo virar esse jogo por aqui. O empresário Rodrigo Ribeiro e um grupo de amigos estão organizando a festa Le Mirage, no dia 28, na área verde do Clube Álvares Cabral, com a meta de que todos os convidados saiam de lá 100% satisfeitos com o atendimento. Olha, já estamos felizes só com a intenção, viu?

Falando em atendimento

Na hora de escolher os fornecedores para sua festa, a dica da coluna é: busque referência. Temos visto muitos aventureiros aproveitando para vender serviços sem o mínimo de qualidade para os eventos da ilha. Esses dias, numa grande festa, o serviço de bar era tão ruim, tão lento, que a reclamação foi coletiva. Um serviço ruim pode destruir o “clima” da festa, concordam?

Tá na moda!

Entrou na modinha?! Então a fila é certa. E é o que está acontecendo com o Barlavento, o quiosque em clima de beach club na Praia de Camburi, em Vitória. Com o sucesso do lugar, conseguir uma mesa no fim de semana está bem difícil. Os frequentadores contaram para a coluna que a comida é gostosa, o preço, “salgado”, o ambiente é lindo e o atendimento fica no OK. E ainda adiantaram que o burburinho que rola é de uma festa top por lá no fim do ano. A cidade agradece!

Cerimonialista especialista

A cerimonialista Norma Marques está dando um show na organização de casamentos homoafetivos. Para mostrar seu trabalho e de outros fornecedores, ela fará amanhã a 1ª Mostra de Casamentos Homoafetivos, no cerimonial Villa Cypreste, em Vitória. Durante a mostra, acontecerá uma renovação de votos ao vivo que promete emocionar os visitantes.

Menino esperto!

O empresário Victor de Castro, que já faz sucesso com o seu outlet “Exagerado”, fará o “Exagerado Show”, sob a batuta da sua Alfaiataria de Ideias. Sim, o evento ganha agora uma arena, no Pavilhão de Carapina, na Serra, com atrações para diversos públicos. Amanhã, haverá show da cantora Luisa Sonza. Dia 18, é a vez de Alceu Valença subir ao palco. Já no dia 20, as famílias poderão aproveitar o musical infantil “No Mundo Encantado dos Sonhos”. A arena do “Exagerado Show” tem capacidade para 3 mil pessoas, com cadeiras numeradas. Vale a pena conferir!

Curtas

ArteSanto em Vix. Considerada a terceira maior feira de artesanato do Brasil, a ArteSanto chega à 7ª edição e já tem data marcada: entre os dias 2 e 10 de novembro, na Praça do Papa, em Vitória. A entrada é gratuita.

Vila Velha. O estudante de Direito da Ufes Breno Panetto está aplicando as lições que tem aprendido no RenovaBR Cidades. Ele fala hoje na Rádio Comunitária VV sobre o tema “Desafios para a inovação e renovação política nas cidades”.

Portas para impactar. A empresária Roberta Drummond traz com exclusividade para Vitória a nova linha de portas do grupo Tigre, que será apresentada em primeira mão em três ambientes da Casa Cor ES, nos espaços de Sérgio Paulo Rabello, Cyane Zoboli e Sergio Palmeira. As portas vão impactar os visitantes pelas suas grandes dimensões, maior espessura e acabamentos modernos e tecnológicos.

Singularidade exaltada. Com uma história longa de intimidade com a pérola e a madeira, a designer de joias Carla Buaiz imprime mais uma vez seu design na coleção “Singular”. Ela uniu a pérola barroca a gemas nobres, e a madeira a pedras como esmeralda, topázio London, citrino, granada.