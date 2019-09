Imposto e Liberdade

Se chamar imposto já começa mal, porque lembra falta de liberdade e de decisão própria num país que já cobra mais da metade do ano de seus trabalhadores; um período em que você trabalha de graça para um governo que não te devolve saúde, educação, segurança pública, estradas, escolas, enfim, você não sabe aonde vai aquele tijolinho da ponte que você estaria pagando. Ponte que liga nada a lugar nenhum, afinal foi um compromisso de campanha do presidente da República que não haveria mais impostos.

Criar imposto sob o pretexto de criar novos empregos vai exatamente na contramão da história da redução dos juros para estimular o crescimento. Esse papo furado de cobrar mais dos ricos também não cola; aqui, não cabe o papel de Robin Hood. Simples assim: se você cobra mais do rico, ele vai gerar menos emprego para você, vai mandar você embora, não vai te contratar.

Interessante que no meio de tantas reformas nunca se fala em reforma política, prioritária, nem em gasto público de um Estado inchado, nepotista e benevolente sempre para os mesmos, debaixo dos pratos invertidos do Congresso –que, aliás, são uma obra fantástica do nosso Niemeyer, o qual na verdade jamais imaginava que debaixo daqueles pratos saíssem sempre decisões que deixam o prato do brasileiro vazio.

Aceitar mais imposto, seja rico ou seja pobre, significa se sujeitar a uma ditadura político-econômica que nos levará a uma conta maior do bolso do povo.

Liberdade, liberdade: abra as asas sobre nós.