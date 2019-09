Adolescentes precisam de apoio para planejar o futuro

A expectativa da família sobre o futuro do filho adolescente é um grande tormento para quem chegou ao ensino médio. É nesta hora que ele sente a pressão da sociedade para escolher o que vai fazer da vida, que profissão vai escolher. E, claro, não se sente preparado para dar essa resposta. “É preciso apoiar essa turma oferecendo informação de qualidade”, diz o jornalista Guilherme Aragão. Ele é coordenador geral do projeto “É agora”, que percorreu escolas públicas de São Paulo, Rio de Janeiro e agora está passando por instituições de ensino interior de Minas Gerais. Mais de 9 mil adolescentes já participaram do projeto.

Uma peça teatral onde os jovens são os protagonistas é o ponto de partida do projeto para promover momentos de reflexão sobre o caminho que vão seguir. “Os alunos se divertem com a peça e têm acesso a uma série de dados para serem capazes de fazer uma escolha consciente sobre o futuro”, explica Aragão. Realizado pela Bushido Produções por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto ainda entrega aos adolescentes o material “É agora! Cartilha das Profissões”, com informações sobre cursos e carreiras, além de opções de empreendedorismo.

Eles querem ajuda, mesmo que digam o contrário

Coach parental que atua com foco na relação com adolescentes, Jacqueline Vilela lembra que a escolha da carreira costuma ser uma das principais angústias nesta faixa etária. “Mesmo que digam ao contrário, os adolescentes precisam e querem ajuda dos adultos, sobretudo dos pais, neste momento.” No próximo sábado (21), Dia do Adolescente, Jacqueline será uma das palestrantes do Encontro de Pais e Educadores de Adolescentes promovido pelo Metro Jornal. As inscrições devem ser feitas no site www.ingressoevento.com.br. Burnout, depressão e suicídio na adolescência são outros temas que serão abordados durante o evento, que será realizado no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo. Todos os participantes vão receber um exemplar do livro “Meu Filho Cresceu e Agora?”, de Jacqueline Vilela.