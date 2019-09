Vida e Carreira: Humanize

O que é humanizar? Os seres humanos estão perdendo a essência desta expressão. A intolerância e a ingratidão têm cada dia mais afastado as pessoas. Cada um se apega à sua perspectiva e se distancia da congruência que humaniza as relações. Lembrar que todos nascem e morrem da mesma maneira é uma grande oportunidade para ser empático com o outro.

Na correria das grandes capitais e no tempo livre cada vez mais escasso, as pessoas têm criado mundos particulares com conexões pobres. Não se conhece mais todos os vizinhos, não se troca ingredientes para se fazer um bolo, poucos cumprimentam as pessoas na rua. O olhar está cada dia mais na tela do celular.

O mundo por meio da tela parece mais amplo e rico de possibilidades, mas é infinitamente mais pobre de calor e endorfina. Isso mesmo! Endorfina, ocitocina e serotonina são hormônios produzidos em nosso corpo quando nos conectamos a outras pessoas, quando recebemos um abraço ou um agradecimento. Isso sim humaniza a alma e o corpo! São as forças que sustentam sua harmonia interna e possibilitam a você um prazer mais sustentável.

A diversidade é outro fator que ainda vemos como forma de segregação, outro lado desumano. Humanizar é lembrar que todos são iguais e, por isso, deveriam ter as mesmas oportunidades.

Infelizmente, mesmo depois de anos do fim da escravidão e dos direitos constitucionais garantirem direitos iguais a todos, ainda há muito o que fazer. A realidade escrita não é a vivida. O tempo real é diferente do ideal, é preciso ainda muito esforço de todos para garantirmos uma equidade de gênero, classe e raça. O ser humano só se encontrará quando a diversidade for humanizada.

Várias técnicas têm sido usadas para tentar garantir isso. Uma delas é o recrutamento às cegas, que é uma maneira de deixar as características técnicas, de conhecimento e resultados serem apresentados sem os preconceitos servirem de triagem prévia.

E você? Como participa desse cenário? Você se considera humano? Qual seu preconceito? Reflita e procure analisar e ajustar o quanto antes. O mundo humanizado e com equidade depende de cada um de nós.

Humano – Humano = Desumano

Humano ≠ Humano = + Humanidade

Humanize seu coração!