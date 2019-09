Viva Melhor: Oito passos para um intestino mais saudável

Se você pensa que única tarefa do nosso intestino é processar alimentos, está enganado. Esse órgão diz muito sobre você e influencia o que você sente. Seus quase 9 metros de comprimento produzem e abrigam cerca de 500 milhões de neurônios (e vários neurotransmissores, inclusive cerca de 90% da serotonina, responsável pela sensação de bem-estar).

Ele produz também 80% do potencial de imunidade do corpo humano, formando o nosso sistema de defesa contra as doenças. Por essas e outras razões o intestino é considerado o nosso “segundo cérebro”.

Além disso, ele também abriga um conjunto de células bacterianas que vivem no nosso organismo — a nossa microbiota — e vem sendo chamada de “segundo genoma” pela sua importância para a saúde. Estudos realizados pelo mundo todo apontam que pode residir aí também diagnósticos, doenças, curas e tratamentos.

Mas como cuidar bem do nosso intestino?

A médica Daniela Kanno, especialista em Medicina do Estilo de Vida — que busca tratar a causa das doenças e propõe a adoção de hábitos saudáveis para a prevenção e o tratamento — sugere 8 passos para ter um intestino em equilíbrio. Confira.

Coma mais frutas, legumes e grãos integrais , ricos em fibras. Mastigue bem . A digestão começa na boca e uma boa digestão facilita a absorção dos nutrientes pelo intestino. Beba muita água : cerca de 8 copos por dia. Coma porções menores (pare quando estiver 80% satisfeito). Evite fritura e gordura animal . A gordura dificulta a digestão, atrapalha a absorção de alimentos e inflama o organismo. Evite carne vermelha e reduza o consumo de leite e derivados . Inclua alimentos fermentados no cardápio : missô (pasta de soja), picles (pepino fermentado), kimchi (acelga fermentada no estilo coreano), chucrute (repolho fermentado), kefir e kombucha (bebidas fermentadas). Mexa-se! A atividade física ajuda o sistema digestório e estimula o intestino a funcionar regularmente.

Angélica Banhara é jornalista e palestrante especializada em fitness, alimentação saudável e bem-estar. Foi diretora das revistas Boa Forma, Women’s Health e Men’s Health.