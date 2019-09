Festança na ilha

A “Sexta-feira 13” não é motivo para a Ilha deixar de se encher de alegria, viu? O juiz e amigo José Altafim, sem superstição, vai comemorar nova idade com festança passeio completo, no Le Buffet Master, em Vitória. A cerimonialista é Ingrid Castro, que já avisou que o evento vai surpreender os convidados do aniversariante. Desejamos sucesso!

ferreira neto quer embaralhar cartas

O apresentador Ferreira Neto está entusiasmado com a possibilidade de entrar no jogo da sucessão da prefeitura de Vila Velha. Diante das possíveis candidaturas já estabelecidas, Ferreira tem afirmado que, se for oficializado candidato, vai “embaralhar as cartas da eleição na cidade”. Ferreirinha já colocou as chuteiras e está doido para entrar em campo…

Preta gil vem aí!

A décima primeira edição do Circuito Cultural Unimed traz o espetáculo “Mais Preta que Nunca”, com Preta Gil. O monólogo autobiográfico da artista conta um pouco de sua história em forma de “Stand Up Comedy” e musical, e vem lotando as praças onde se apresentou, no Rio de Janeiro e São Paulo. A direção do show é de Otávio Muller e direção musical de Francisco Gil.

Sono é fundamental

Thanguy Friço comanda o curso “Melhorando seu sono”, no próximo dia 26, no Shopping Vila Velha. O médico e palestrante vai ensinar ao público os métodos necessários para ter um sono de qualidade.

MAIS UM CONVITE PARA HARTUNG

Romeu Zema, governador de Minas, convidou o ex-governador Paulo Hartung para integrar o Conselho de Desenvolvimento do Estado. O objetivo do conselho é elaborar o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Como o convite foi dirigido ao presidente do Instituto Brasileiro da Árvore, cargo hoje ocupado pelo ex-governador, Zema iniciou o texto com um “Senhor Presidente”. Hartung deve ter gostado…

Trucks capixabas

Os food trucks estão super em alta e tem uma empresa no Espírito Santo que produz esse tipo de negócio sobre rodas, sabia? A Easy Box produz food trucks utilizando perfis de PVC de encaixe, uma tecnologia canadense, que está há 13 anos no Brasil, chamada RBS. Esse sistema construtivo não gera resíduos, sendo considerado um produto ambientalmente correto, e possui um excelente custo-benefício.

Sustentável é a palavra

A sustentabilidade está em alta no mundo da moda. Prova disso são as empresas que irão participar do “Espaço Business”, no Vitória Moda 2019 . Com o tema “A Moda em R(Evolução)”, o evento apresenta a valorização da mão de obra do setor com a preocupação com o meio ambiente.

CURTAS

Olhares para o teto. As arquitetas Italla Monti e Solana Marianelli prometem impressionar na Casa Cor ES com um espelho d’água aéreo em seu ambiente, o Escape Cosmopolita. O revestimento utilizado no teto será o Barlavento Caribbean, uma reprodução perfeita da famosa pedra “hijau”, um dos queridinhos da Portobello Shop pelo Brasil. Já nas paredes e piso, o revestimento utilizado será o Bianco de Elba em grande formato.

DVD na Ilha do Mel. A temporada 2019 do Verão de BOOA, empresa de eventos, vai começar com uma gravação de DVD! O Grupo Bom Gosto escolheu a “Ilha do Mel” para ser cenário da gravação do seu próximo DVD “Curtir a vida”, que vai contar com a participação de: Péricles, Turma do Pagode, Xande de Pilares e do grupo É o Tchan, numa roda de samba pra lá de animada, no próximo dia 22, no Ilha Shows, a partir das 16h. A festa vai ter palco 360º e grandes nomes da música brasileira para participar dessa tarde!

Remada Rosa 2019. O mar da Praia do Iate Clube ficará cor-de-rosa na manhã do dia 6 de outubro e por uma causa nobre: a prevenção ao câncer de mama. Em apoio ao movimento mundial Outubro Rosa, será realizada a sexta edição da Remada Rosa, a partir das 9h, e reúne praticantes de esportes aquáticos.