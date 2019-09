Dez dias para se preparar para o Dia Mundial sem Carro

No dia 22 de setembro se comemora o Dia Mundial sem Carro, movimento que nasceu em 1997, na França, e é celebrado em mais de 42 países. No Brasil, envolve várias cidades, com atividades e eventos em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. O objetivo é motivar as pessoas a experimentar meios de transporte mais sustentáveis e saudáveis.

O Pro Coletivo propõe que você, caro leitor, se prepare física e emocionalmente nesses dez dias que antecedem o Dia Mundial sem Carro. Para que, no dia 22, possa comemorar de verdade, tendo conquistado novos hábitos de mobilidade.

1° dia. Estacione a algumas quadras do seu destino e complete o trajeto caminhando. Quando a gente caminha, a gente repara em detalhes que se perdem quando dirigimos. Caminhe devagar e aproveite esse momento único.

2° dia. Reflita sobre o uso do seu carro. Como ele vem sendo ocupado? Você anda sozinho ou carrega muitas pessoas? Você sabia que a média do Brasil (1,4 pessoa por veículo) é um dos motivos de tanto congestionamento nas ruas?

3° dia. Hoje é dia de experimentar o ônibus, o trem ou o metrô. Programe seu trajeto por algum dos vários apps de transporte coletivo que existem, como Moovit, CittaMobbi e o próprio Google Maps. Saia com tempo de sobra para aproveitar o passeio.

4° dia. Se você não tem uma rotina padrão, saiba que os ônibus andam vazios fora do horário de pico. Descubra como os corredores e faixas exclusivas tornaram esse modal melhor.

5° dia. Dê uma olhada nos apps de bikes e patinetes de sua cidade. Sim, por que não? Vai esperar quanto tempo para aproveitar essa forma de se mover rápida e divertida?

6° dia. Você viu lugares que passavam despercebidos, reparou nas pessoas e na arquitetura da cidade, está mais relaxado e tranquilo. Respire fundo e prossiga. Resista à ideia de chamar um carro por app. Aproveite a rede de transporte coletivo da sua cidade.

7° dia. Hoje, a carona é bem-vinda: você pega ou oferece. Afinal, carro inteligente é aquele cheio de gente. Uma máquina de uma tonelada para carregar um corpitcho de 65 kg? Não é muito sensato, né?

8° dia. Dia de ir a pé ao trabalho. Loucura? Se precisar de ajuda, conte com a Corrida Amiga (corridaamiga.org), que orienta e auxilia gratuitamente as pessoas em seus trajetos a pé.

9° dia. Dê uma lustrada na sua bicicleta, esquecida na garagem, e saia com ela. Aproveite a delícia que é pedalar nesses dias de primavera.

10° dia. Provavelmente você está saboreando as descobertas dos dias sem carro – e em contato com você, com seu corpo e com a sua cidade. Mantenha esses hábitos e comemore uma vida mais saudável, leve e sustentável. Parabéns!