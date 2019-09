Jon Favreau compara escala da série ‘The Mandalorian’ à da trilogia original

Às vezes, o baixo orçamento pode resultar em soluções criativas para produções audiovisuais. No caso de “Star Wars”, lançado em 1977, as limitações econômicas enfrentadas por George Lucas ajudaram a criar uma boa parte do visual que se tornou icônico no cinema. De acordo com Jon Favreau, criador de “The Mandalorian”, a primeira série live-action da franquia está seguindo pelo mesmo caminho.

Segundo o cineasta, os limites impostos em ambas as produções ajudam a criar uma história direcionada por seus personagens, contrastando com os grandes blockbusters que dominam os cinemas atualmente. Segundo Favreau, a equipe está usando uma tecnologia que se adeque à escala da série.

Anteriormente, Dave Filoni, que comandou alguns episódios do programa, afirmou que a produção mostrará as origens da Primeira Ordem, organização que tenta dominar a galáxia na nova trilogia de “Star Wars”.

A trama de “The Mandalorian” se passa cinco anos após “O Retorno de Jedi”, acompanhando os percalços de um pistoleiro solitário nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República.

O elenco conta com Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Nick Nolte, Werner Herzog e Giancarlo Esposito. Jon Favreau produz e escreve o projeto.

“The Mandalorian” terá oito episódios e estreia nos EUA em 12 de novembro.