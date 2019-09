Réveillon 2020

O réveillon da Ilha promete mais uma vez surpreender a todos. E a virada deste ano terá como tema “Vitória Ilha do Mel”, usando como referência as belezas da capital, além de uma ceia especial sob o comando do chef Emerson Anunciação. A decoração do espaço seguirá a mesma linha, valorizando a diversidade de raízes que formam a nossa cultura. O som fica por conta do cantor Glauco e da equipe One Nice Experience.

Empresário capixaba

em congresso

Além de terapeuta corporal, Gustavo Brandão é o nome por trás de lojas que oferecem a técnica de modeladores corporais no estado. Neste fim de semana, ele está em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, em um congresso que apresenta o novo posicionamento de mercado e conceito deste produto. Gustavo promete voltar com novidades para Vitória.

Queijos, vinhos e joias

Simoni Balarini e Alê Nunes convidam para o lançamento da coleção de joias “Florata”, da designer Emar Batalha, com tarde de queijos e vinhos, nesta quinta-feira, na Praia do Canto, em Vitória.

Envelhecimento

Ana Carolina Dalla Bernardina e Gustavo Souza, da Jequitibá Residência Assistida, participam do “V GERES – III Jornada de Geriatria e Gerontologia”, nas montanhas capixabas. Com o tema “Planejar para envelhecer”, o evento será realizado no Sesc de Domingos Martins, entre os dias 13 e 15 deste mês.

Teatro gratuito

“Nuvem D’Água”, musical infantil do grupo Vira Lata, estreia dentro do Diversão em Cena ArcelorMittal, no próximo domingo, no Teatro Universitário, com duas apresentações gratuitas. O projeto é uma parceria da WB Produções com a Liga de Marketing.

CURTAS

Tecnologia na mão. Juliana Ressinger recebe Igor Helal, no próximo sábado, para um Workshop de Fotografia e Edição de fotos, no Hotel Senac, na Ilha do Boi. O expert vai ensinar técnicas de edição e dicas de aplicativos para uso mobile.

Brownie diferenciado. Eduarda Buaiz se prepara para lançar um novo sabor de mistura para bolo Regina: o brownie, desenvolvido pela chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil.