Dinheiro solto por aí

Prestador de um dos melhores serviços no terceiro setor na capital gaúcha, o Kinder Centro de Integração da Criança Especial está de olho em recursos para que possa fazer muito mais. O foco é o Imposto de Renda Pessoa Física. Os cálculos do gestor André Veiga indicam que os atuais R$ 32 milhões dedicados ao Funcriança e ao Fundo do Idoso poderiam saltar para R$ 500 milhões! É um imenso potencial que está indo para Brasília por pura desinformação.

irpf. Podem doar 6% do imposto devido os optantes do modelo completo de declaração. O cálculo de Veiga é feito apenas sobre este universo. Imagina onde poderíamos chegar se o benefício fosse permitido ao optante pela declaração simplificada…

confiança. Uma das metas é dar garantia às pessoas sobre a confiabilidade do sistema. Hoje, os recursos do Funcriança, por exemplo, não passam mais pelas contas da prefeitura. Entram numa conta do Banco do Brasil e, de lá, para a conta da entidade que você escolheu. O desvio para outra finalidade no meio do caminho não é mais possível.

pp na prefeitura. O vice-prefeito Gustavo Paim desembarca na noite de hoje em Porto Alegre, e o rompimento dele com o prefeito Nelson Marchezan Júnior deve ser selado. A relação ficou inviabilizada depois que cargos em comissão ligado ao PP foram desligados. Nem o chefe de gabinete de Paim, o suplente de vereador Matheus Ayres, escapou.

PP na Prefeitura 2. A guerra de notas entre os partidos torna impossível que PSDB e PP voltem a andar juntos em 2020. O curioso é que Paim está pagando a conta que deveria ser, integralmente, da bancada na Câmara. Mesmo contrário a alguns projetos, o vice sempre defendeu as posições do prefeito.

de saída. Leonardo Maricato sai esta semana do cargo de adjunto na Secretaria Municipal de Cultura. Vai chefiar o escritório do Ministério da Cidadania aqui no Sul. Maricato é filiado ao DEM.