Mais de 30 anos na TV, falando duas ou três horas por dia, seriam mais do que suficientes para comprovar que eu prefiro a linguagem oral à escrita para me expressar.

Mas há alguns momentos – e diante de certas missões – em que o texto escrito é o instrumento que se impõe.

Senti isso claramente quando colaborei com este jornal, nosso querido Metro, durante um período precioso de comunicação com o meu público.

O meu cantinho do Metro me permitiu enviar recados e mensagem saídos diretamente do meu coração, promovendo uma relação enriquecedora com os leitores.

Posso ter ensinado um pouco durante esse período. Mas tenho certeza de que aprendi mais. Sou grato ao Metro e a seus leitores, que também foram meus.

Como expressar essa gratidão? Voltando a escrever no mesmo espaço e com a mesma vontade de estar presente junto a esse público que muito me motivou.

A partir desta terça-feira, nosso encontro semanal está marcado para um novo período, que –tenho certeza– não será mais interrompido. Tô de volta, amigos.