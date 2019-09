Canguru no Metro: Criando adolescentes na era da distração digital

Criando adolescentes na era da distração digital

A adolescência pode ser um período de grande estresse e instabilidade – não apenas para os filhos, mas também para os pais. É normal que os adolescentes explorem uma nova sensação de liberdade, mas esse processo pode deixar os pais se sentindo sem poder ou excluídos da vida de seus filhos. “E os efeitos são ainda maiores na era da distração digital”, afirma a educadora Bete P. Rodrigues. Tradutora dos livros da Positive Discipline Association e trainer no Brasil da metodologia criada pela americana Jane Nelsen, ela será uma das palestrantes do Encontro para Pais e Educadores de Adolescentes, evento que será promovido pelo Metro Jornal em São Paulo, no próximo dia 21, o Dia do Adolescente.

Segundo a educadora, a essência da abordagem da disciplina positiva é a compreensão de que os adolescentes ainda precisam dos pais, mas de maneiras diferentes. Bete recomenda a metodologia da disciplina positiva para pais de adolescentes e explica que essa abordagem contribui para a construção de habilidades socioemocionais e de vida por meio do encorajamento e empoderamento – não da punição. “O objetivo é criar filhos felizes e responsáveis”, diz ela.

Dicas para superar desafios

Em palestras e workshops que ministra em diferentes partes do país, Bete P. Rodrigues ensina aos pais e educadores a superar desafios como promover discussões honestas com o adolescente, como ajudá-lo a ter objetivos que o façam feliz, a transformar erros em oportunidades e a lidar com o mundo on-line, além de evitar os perigos do controle e da permissividade excessivos.

O Encontro de Pais e Adolescentes será no Teatro Morumbi Shopping, a partir das 10 horas, e contará também com a participação do psiquiatra Wimer Bottura Júnior, presidente do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina, e da coach parental Jacqueline Vilela, que estará lançando o livro “Meu Filho Cresceu E Agora?”. Todos os participantes vão receber exemplares da obra. Inscrições devem ser feitas no www.ingressoevento.com.br.