Viva Melhor: Nosso maior patrimônio é construir a nossa experiência, diz Amyr Klink

Inovador e disruptivo são termos da moda que caem como uma luva para o navegador Amyr Klink, que coleciona proezas como atravessar a remo o Atlântico Sul (a travessia durou 100 dias), velejar para a Antártica no inverno em um barco que ele mesmo construiu (onde passou 13 meses, sete deles com o barco congelado numa baía) e dar a volta ao mundo em um veleiro, em 88 dias pelos gelados mares sul. Nas três empreitadas, estava sozinho. Durante anos, Klink foi considerado excêntrico, meio maluco. O fato é que ele enfrentou seus medos — “Sempre tive medo do mar e continuo tendo”—, correu atrás do que acredita e construiu a sua história. Recentemente tive a oportunidade de assistir a uma palestra onde do navegador e ouvir sua história. Muitos dos seus aprendizados podem nos inspirar a correr atrás dos nossos sonhos, a pensar fora da caixa e a fazer diferente.

"Quando temos o privilégio de ser protagonista do processo, temos uma visão diferente.”

"A parte perigosa da viagem foi a que tentei ser esperto, desviando do problema. Às vezes não não dá para cortar caminho e fugir: a solução é encarar o problema.”

"Mais legal do que ver a foto é entrar na foto. Melhor ainda é construir a foto, ser protagonista.”

"A gente pode viajar como passageiro ou como condutor. O melhor jeito de escolher como e onde eu quero ir é como condutor.”

"O nosso patrimônio maior é a experiência que adquirimos, o nosso conhecimento."

"Viver a carência faz a gente valorizar o que tem.”

"Quando viramos especialista, temos que aprender a ouvir quem está de fora."

"Descobri que, se quisesse navegar mais rápido, não precisava aumentar a velocidade, mas reduzir os erros.”

"Hoje o mundo é compartilhado: o conhecimento isolado não tem sentido.”

"Escrever é compartilhar o que a gente sente, o que a gente vê.”

"Não vou deixar a minha experiência para as minhas filhas. Vou ensiná-las e construir a própria experiência.”

Arrasou, Amyr!

Angélica Banhara é jornalista e palestrante especializada em fitness, alimentação saudável e bem-estar. Foi diretora das revistas Boa Forma, Women’s Health e Men’s Health.