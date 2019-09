Brechó especial

O Desapegue e o Santa Salada se unem para o lançamento de mais uma edição do projeto Desapego Delxs e inauguração do Café Desapegue, na próxima quarta-feira, na Praia do Canto, em Vitória. Desta vez, o #desapegosdelxs conta com ítens selecionados de Julia Bottecchia, Carol Neves, Juliana Modenese, Carol Hemerly, Dudu Altoé e Clara Nahas. O brechó é o primeiro com loja colaborativa e guarda-roupa compartilhado do Espírito Santo. Agora, o espaço conta também com projeto de expansão nacional, com a franquia já em operação em Florianópolis, Santa Catarina.

Festa de cinquentenário

Ana Rita Costa Gomes e Marielena Dadalto comemoram o cinquentenário da Escola Monteiro com festa, hoje, no Le Buffet Master, em Vitória. Ao som da banda Amaro e os Mandrakes, a noite promete reunir professores, pais de alunos e ex-alunos que passaram pela escola ao longo dos 50 anos.

Teatro

Sucesso há 11 anos, com sessões sempre esgotadas, a WB Produções traz a décima temporada do espetáculo “Improvável”, da Cia Barbixas, nos dias 05 e 06 de outubro, no Teatro Universitário (da Ufes). O trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, vistos por mais de 1 milhão de pessoas, dá show de improviso.

Vitória moda

As inscrições para participar das palestras que acontecem na 12ª edição do Vitória Moda e para acesso ao evento serão abertas no próximo dia 9 e poderão ser feitas pelo site www.vitoriamoda.com. O Vitória Moda 2019 será realizado entre os dias 23 e 27 de setembro. A abertura acontece na Findes, com palestra de Patrícia Brazil – Fundadora e CEO do Grupo ‘IT BRAZIL’, e no dia 24 de setembro, com Lilyan Berlim – doutora em Ciências Sociais pela UFRJ e mestre em Ciências Ambientais pela UFF. A partir do dia 25, até o dia 27, o evento será no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória. E por lá, também teremos a palestra do fotógrafo Victor de Prá Mota e o produtor audiovisual Rodrigo Psy, que vai falar sobre a adaptação das novas ferramentas de divulgação na moda. No Ilha Buffet Álvares Cabral terá, ainda, as grifes capixabas expondo suas peças e toda a cadeia produtiva de moda.

Curtas

Primeira década. Flavio Cossetti, André Rutowitsch, Flavio Cirilo e Alexandre Vasconcelos recebem convidados hoje para celebrar os 10 anos de história da Benevix. A administradora de benefícios capixaba comemorará a sua primeira década com uma festa especial no Cerimonial Mokai, na Ilha do Boi.

Itália na Ilha. O Frascati Restaurante Italiano, que abriu as portas na Praia do Canto, na Casa Rosa, convidou um grupo vip, dia 9, para apreciar as delícias do chef Giulio Imperiolini.