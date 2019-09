Robert Pattinson, de vampiro de ‘Crepúsculo’ a Batman

Robert Pattinson falou à Variety sobre o sonho de interpretar o Batman nos cinemas. O ator revelou ser fã do herói desde a infância e disse ter assistido aos filmes “Batman” e “Batman: O Retorno”, ambos dirigidos por Tim Burton, e que gostava tanto do personagem que até mesmo se vestia como o Cavaleiro das Trevas: “Quando criança, [Batman] era a única fantasia que eu tinha.”

Aliás, o ator revelou que vestir o traje oficial do Batman talvez seja “a coisa mais maluca que fez para um filme”. “Eu coloquei e lembro de dizer para Matt [Reeves, o diretor] ‘parece transformador’. E ele falou algo como ‘espero que sim, você está literalmente no Batsuit’. Você se sente poderoso imediatamente e é surpreendente. É difícil entrar no clima, já que o processo de vestir é tão humilhante. Você tem cinco pessoas tentando te encaixar em alguma coisa. Uma vez que você está com ele é ‘sim, me sinto forte, me sinto durão, mesmo com alguém empurrando minhas nádegas para as pernas”, ri o ator.

O papel era algo que ele queria antes mesmo de ser considerado. Na entrevista, ele diz que chegou a tentar fazer contato com o diretor Matt Reeves antes de ser convidado para o papel: “Tinha o Batman em minha mente por um tempo. É uma coisa absurda de se dizer. Meio que tinha uma ideia de fazer isso.”