A primeira edição do “Open Innovation BR Vitória” será realizada hoje, na Findes. O “Open” é um grupo de pessoas que tem vontade de fazer a inovação crescer no Brasil. Surgindo de forma orgânica, sempre contou com a ação colaborativa e tem como principal propósito compartilhar práticas de inovação aberta entre os atores do ecossistema, sendo esses: grandes empresas, startups, investidores, governo, entre outros.

Ainda na findes

Chegou a hora de conhecer o Findeslab, o hub de inovação da indústria capixaba. O espaço inicia suas atividades já a partir da próxima semana e promete ser o ponto focal de empresas industriais de todos os portes em busca de soluções inovadoras para atender demandas do setor. Para apresentar o local e o funcionamento das diversas linhas de atuação, foi preparada uma semana inteira de eventos segmentados aos vários públicos prioritários, até 06 de setembro.

Bate-papo de moda

Bebel Lobo e Natália Aliani recebem digitais influencers para um bate-papo sobre o mercado da moda na era digital e a importância das mídias sociais. O evento será nesta quarta-feira, às 16h, na Villa Fiore, na avenida Rio Branco, em Vitória.

Lançamento

É hoje que os sócios André Pretti, Renan Machado, Thiago Sirtoli e Livia Giacomin recebem imobiliárias e corretores capixabas para um café da manhã técnico no Auditório da Ademi (Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo), na Mata da Praia, para apresentar o 1º lançamento em Vitória da Mivita Construtora, o “Inside Jardim da Penha”. O empreendimento é pautado na sustentabilidade, na tecnologia e no bem-estar humano.

Fios em dia

O casal Márcio e Roberta Mello trazem para os capixabas, por meio da Pharmapele, o lançamento da marca pensada especialmente para as mulheres que se queixam dos cílios pouco expressivos e as falhas nas sobrancelhas. É o “Sobrancílios”, sérum vegano que contém ativos naturais que tratam e agem intensivamente nos pontos relacionados ao crescimento dos fios, e já é sucesso no Brasil, em menos de uma semana de lançamento.