Boas expectativas

O cenário espetacular de Pedra Azul recebeu empresários de vários segmentos e associados do IBEF-ES (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças), no último fim de semana, para discutir os rumos político, econômico e tecnológico do país e os seus principais impactos para as empresas capixabas. Anfitrião do encontro, o presidente do instituto no estado, Alessandro Dadalto, reforçou a importância do compartilhamento de conteúdo no mundo empresarial que estimule o desenvolvimento sustentável das empresas.

IBEF jovem

Alessandro Dadalto também levou um time de jovens empresários ao evento. Entre os participantes: Tiziana Dadalto, Thiago Santos e Juliana Magalhães.

O time

O encontro contou com a participação de figuras de peso em suas áreas, como Fernando Schuler (cientista político), Paulo Rabello de Castro (ex-presidente do IBGE E BNDES), Sérgio Besserman (economista), Joice Hasselmann (líder do governo na C6amara dos Deptuados), Marcos do Val (senador), Gustavo Guimarães (diretor de Programa da Secretaria Especial da Fazenda), Evair de Melo (deputado federal), Francisco Milagres (Singularity University) e Rodrigo Dessaune (ISH).

Nome lançado

Com o nome lançado pelo senador Major Olimpio (PSL-SP) como candidata a prefeitura de São Paulo, nesta semana, a deputada Joice Hasselmann praticamente confirmou sua participação nas eleições de 2020 durante evento do IBEF-ES. De forma carismática, disse aos participantes do encontro que sabe que vai ganhar. Foi questionada se seria candidata a presidente depois de Bolsonaro. E respondeu: “Porque não, eu seria a primeira presidente, de fato, do Brasil.”

Visual

Além de muita troca de informações, o visual do Hotel Bristol, que recebeu os participantes, merece elogios. O local, inaugurado em 2016, é um eco resort de primeira e tem uma vista privilegiada da Pedra Azul a patir do mirante do hotel. É imperdível!

Na mesa

Outro ponto alto foi a feijoada que rolou, durante o evento. Os participantes elogiaram muito o almoço do hotel. O evento foi descontraído e, pelo visto, muito saboroso.

Curtas

Inauguração. A Dadalto Casa abre suas portas hoje no shopping Mestre Álvaro, na Serra. Será a 6ª loja da marca no município. O local chega no mall no formato de franquia com produtos de cama, mesa, banho, eletroportáteis e celular. A empresa passa a contar com 19 lojas no estado.

Assinaturas. A Campanha de Doação de Órgãos da Unimed Vitória, lançada na última quarta-feira, em Vila Velha, contou com um time de peso. Os tatuadores profissionais Kessy Borges e Diego Perovano foram autores das tatuagens autoadesivas da campanha (que são lindas) e também fizeram duas tatuagens de verdade, ao vivo, durante o evento, com desenhos relacionados à doação de órgãos. A campanha tem curadoria de Maria Sanz.

Falta conscientização. Ter um cachorro em casa é um ato de amor, dedicação, amizade e educação… Simmmm! E o que mais vemos ao andar nas calçadas de Itapuã, em Vila velha, é a falta desse último item. Muitos moradores esquecem de recolher as fezes dos animais, tornando o espaço público muito sujo. Então a dica básica e fácil é: vai passear com seu cachorro? Não esquece de levar a sacolinha.

O cenário é o mar. Quem passa por Camburi, em Vitória, em um fim de semana à noite já percebeu que o Barlavento Beach Bar & Lounge virou o point da galera descolada da Ilha. O lugar está lindo, a vista é maravilhosa, mas o preço das bebidas e comidas do cardápio é bem salgado. Não é porque o lugar é descolado que precisa ser caro, né?

Doe. O Bazar Pra Mia, no shopping Praia da Costa, em Vila Velha, está de braços abertos para as doações de roupas e outros itens. O dinheiro com a venda dos produtos ajuda muitos animais.