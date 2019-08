Olha, vem tempo quente aí – e não se refere aqui às queimadas da Amazônia, que o governo nega, mas que a Nasa comprova. A decisão ontem do ministro Rogério Schietti, do STJ, considerando o atentado a bomba no Riocentro, em 1981, como imprescritível e que os militares envolvidos no atentado devem ser julgados por que cometeram um crime contra a humanidade, vai esquentar o ambiente político na sua área mais sensível: entre os militares que hoje estão no poder, todos da linha dura.

Segundo o ministro, o atentado não foi um ato isolado e ocorreu dentro de uma série de outros realizados contra entidades, como a OAB, bancas de jornais e a população civil. Aqui mesmo em Belo Horizonte, nessa época, ocorreram diversos atentados contra bancas de jornais e contra o Sindicato dos Jornalistas, contra a residência do médico e deputado federal Célio de Castro – depois, prefeito de Belo Horizonte – contra a casa do ex-delegado regional do Trabalho, Onésimo Viana, sem que se apurasse a responsabilidade de quem quer que seja. Até um ex-procurador geral de Justiça teria sido assassinado nessa época, vítima de uma trama engendrada no Fórum Lafayette, crime também imprescritível se comprovada a materialidade do fato e sua relação com o que disse ontem o ministro Rogério Schietti.

O caso da bomba no Riocentro, que o Ministério Público sustenta como um crime contra a humanidade, na verdade foi uma tentativa fracassada de ataque a bomba durante as comemorações do Dia do Trabalhador, que reuniu mais de 20 mil pessoas. Segundo o MPF foi uma ação planejada por militares e tinha como objetivo criar um clima de pânico na sociedade para justificar – assim como os demais atentados – o recrudescimento da linha dura. Os militares nunca admitiram a tese sustentada pelo MPF e acolhida ontem pelo relator Rogério Schietti. Por falar em casos assim, que lembram a época do arbítrio e agora quando se comemoram os 40 anos da anistia, o governador Romeu Zema está com um problema para resolver. Por ato do ex-governador Fernando Pimentel o antigo Dops, na Afonso Pena, foi considerado uma espécie de museu da tortura. A Polícia Civil, que ocupava o prédio, já o desocupou e agora cabe ao governador Romeu Zema instalar lá o Memorial dos Direitos Humanos. Até 1989, o prédio foi local de torturas e cárcere de presos políticos.