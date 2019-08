Sucesso capixaba

O Banestes é a 9ª maior empresa do Espírito Santo, comprovando sua grande relevância para o desenvolvimento capixaba. O ranking foi divulgado, na última quarta-feira, pelo Instituto Evaldo Lodi (IEL-ES), do Sistema Findes. O documento lista as 200 maiores empresas do estado. O Banestes também obteve posição relevante no ranking dos 100 maiores bancos do Brasil, divulgado este mês, na publicação Valor 1000, pelo jornal Valor Econômico. Nessa relação, o banco capixaba aparece na 21ª posição, dentre todas as instituições financeiras do país.

Para todos os gostos

A recepção aos visitantes do Salão de Negócios e Congresso Brasileiro da Cachaça, que acontece nos dias 5 e 6 de setembro, no Centro de Convenções de Vitória, será pra lá de especial. Logo na entrada, eles ganharão, cada um, uma taça para degustar os rótulos disponíveis nos diferentes tipos de classificação de cachaça: Prata, Ouro, Premium, Extra-premium e Reserva Especial. Entre eles estão algumas marcas que integram a prestigiada lista das 50 melhores cachaças do país, de acordo com o 3º Ranking Nacional da Cúpula da Cachaça. Imperdível!

moderna e antenada

Marina Helena Furtado se desafia numa nova empreitada. Ela monta um showroom, na Praia do Canto, em Vitória, que unirá as melhores marcas de joias do Brasil. Na próxima terça-feira, dia 3, ela levará convidados escolhidos a dedo para comemorar a casa nova, com presença de Raphael Falci, designer e queridinho das antenadas de São Paulo. Desejamos muito sucesso!

café de volta

O Cafe de La Musique Guarapari, na Península de Meaípe, volta neste verão após o sucesso da primeira temporada na “cidade saúde”. Serão dois palcos e mais de 30 atrações, como Alok, Atitude 67, Bruninho e Davi, Cat Dealers, Chemical Surf, Erick Morillo, Festa Fica Comigo, Illusionize, Ivete Sangalo, Jetlag, Kvsh, Leo Santana, Pedro Sampaio, Só Track Boa, Vintage Culture, Wesley Safadão e Dubdogz. Uau!

cultura com piada

Maurício Meirelles, considerado o melhor show de stand up do Brasil em 2016 e 2017, está com novo espetáculo. E ele chega à capital no dia 15 de setembro, no Teatro Universitário (da Ufes), sob batuta da WB Produções, com o seu “Stand-up Comedy + Webbullyng”. O novo show reúne piadas inéditas, já os temas abordados pelo artista são profundos: depressão, feminismo, formas de criação dos animais domésticos, gravidez, preconceito, entre outros assuntos.

CURTAS

Com drone. Os proprietários de imóveis sem escritura no estado poderão contar com uma empresa pioneira para regularização fundiária, a Legal Urb. Ela faz um mapeamento por drones, com precisão milimétrica. O advogado, e sócio da empresa responsável, Dr. João Vitor Guimarães Vaz, explica: “Uma topografia convencional que pode durar até um ano, nós fazemos em 60 dias e com imagens em 3D com precisões milimétricas da área”, garante.

Bazar do bom. O maior outlet do estado, organizado pelo empresário Victor de Castro e sua Alfaiataria de Ideias, está com uma nova data. A última edição sofreu com as chuvas de novembro, portanto, o evento está sendo ainda mais aguardado pelo público. A data e o local? O bazar acontece nos dias 16 a 20 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Farra das boas. Danilo Dornellas está nos últimos preparativos para o “Bailinho”, no seu bar que fica em Jacaraípe. A festa contará com Flavinha Mendonça, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Glauco e DJ Charles Andrade. Quanto tempo vai durar… Bom, ao que tudo indica, a farra terá 12 horas de duração: começa as 18h, do dia 7 de setembro, e só termina às 6h da manhã do dia seguinte. #ficadica