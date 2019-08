Crianças de hoje comem melhor do que seus pais comiam na infância?

Um estudo realizado pela consultoria de pesquisa Trendsity, com 2.300 pais e mães brasileiros, revelou que 61% dos entrevistados acreditam que seus filhos comem melhor que eles na mesma idade. Sete em cada 10 revelaram que, nos últimos dois anos, têm adicionado ou aumentado o consumo de água e sucos naturais na alimentação de seus filhos. O estudo também refletiu uma crescente preocupação com o consumo de produtos com açúcar, indicando que 8 de cada 10 pais e mães brasileiros reduziram alimentos ou bebidas com o ingrediente.

Mudança no cardápio

De olho na tendência, a holding Arcos Dorados, que opera a marca McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, anunciou neste mês mudanças no seu famoso McLanche Feliz. Desde o último dia 8, os restaurantes da rede estão oferecendo opções “mais nutritivas” da refeição, com mais frutas, verduras e ingredientes com menos gordura, sódio e açúcares. As combinações sugeridas do McLanche Feliz somam agora até 600 calorias, o que equivale a cerca de um terço da recomendação de ingestão diária proposta pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para crianças de 6 a 10 anos.

Preocupação justificada

Motivos para medidas como essa não faltam. No Brasil, 13% dos meninos e 10% das meninas entre 5 e 19 anos sofrem com obesidade ou sobrepeso. Os dados são do Ministério da Saúde, que já trata a questão é como epidemia. O anúncio foi comemorado por expoentes da comunidade médica. “Iniciativas de qualquer empresa de alimento neste sentido são sempre bem-vindas”, comentou o presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, Durval Ribas Filho. Presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia, Fernando Wyss Quintana ressaltou a importância do limite de 600 calorias no popular kit da rede de fast food. A comemoração faz sentido.