Nova escalação?

Em todos os aspectos – físico, técnico, tático –, é muito difícil tirar conclusões definitivas no futebol por causa de um jogo. Quem dirá em função de uma partida tão peculiar como a do Cruzeiro no último domingo, quando o Santos teve um atleta expulso logo aos 5 minutos. Considerando as passagens de Rogério Ceni no Fortaleza e no São Paulo, suas entrevistas, sabemos de sua predileção por uma marcação, em geral, mais avançada, agressiva – Mano costumava preferir baixar as linhas na fase defensiva, gostava de um combate mais próximo da sua própria área. Na estreia de Ceni foi possível notar a Raposa apertando a saída de bola inimiga com um bloco bem alto, situado nas imediações da retaguarda oponente. Nestes instantes, se via a equipe montada num 4-2-4, com o quarteto de frente, em linha, formado por Marquinhos Gabriel, aberto pela direita; David, pela ponta canhota; Pedro Rocha e Thiago Neves por dentro. Com a entrada de Fred na vaga de Egídio, TN10 passou a trabalhar como uma espécie de segundo volante, frequentemente sendo um “quinto elemento” por trás do quarteto que incomodava mais diretamente os zagueiros do Peixe.

Por um lado, poderíamos associar este novo comportamento do escrete cinco estrelas à filosofia do novo treinador. Por outro, ele mesmo reconheceu na coletiva pós-jogo que não estava no planejamento um posicionamento tão avançado na fase defensiva – a vantagem numérica teria mudado seu plano inicial. Cabe-nos esperar, em médio prazo, como o novo Cruzeiro se postará.

Antes mesmo da saída de Romero escrevi aqui que, sem Edílson e Orejuela, com o deslocamento do argentino para a lateral, e a perda de Lucas Silva, o Cruzeiro tinha uma nova carência: a ausência de um segundo volante confiável – Cabral, por sua falta de dinâmica, estava longe de se consolidar como uma certeza. Também por isso, Ceni escalou Dodô ao lado de Henrique no domingo. Não houve “invencionismo”: era algo plausível tanto pelas características da peça que entrou, quanto pelo contexto geral, pelas lacunas do plantel. Caso se mostre em condições físicas para tal, e na medida que Ceni dificilmente o escalará como um “ponta-armador” pela direita – como Mano fazia –, Robinho, por ter mais agilidade, mais vivacidade do que Cabral, por se aproximar mais da figura de um meio-campista completo, deverá surgir como alternativa para este setor.

No que tange às diferenças de filosofia entre Mano e Ceni uma questão me parece estimulante: como o segundo geralmente adota uma saída de bola, desde a defesa, com três jogadores – os dois zagueiros e o primeiro volante –, e situa a primeira linha mais à frente, beques mais rápidos e de bom passe podem ganhar espaço. Fabrício Bruno se enquadra mais neste perfil do que Léo – que por sua vez, dentro do seu estilo, faz boa temporada. Feito o exposto, e não esquecendo aspectos como a liderança de Léo, afinal, com Ceni, qual será, em médio prazo, o companheiro de Dedé?