Gin capixaba BRILHA

A primeira destilaria de gin do Espírito Santo, a DryCat Gin, comandada pelo querido amigo e fotógrafo Ari Oliveira, está com tudo. A bebida participou de seu primeiro concurso internacional e levou o bronze de “melhor produto” entre vários representantes mundiais. Ele ainda foi o único gin premiado do Brasil e levou também o título de melhor da América Latina. Sucesso com a assinatura capixaba!

mulheres da balada

Lilian Moussallem já tem uma pupila mais do que especial: sua sobrinha Giulia Moussallem. Demonstrando cada vez mais interesse pelo ramo dos eventos, Giulia trabalha com a tia para proporcionar os melhores eventos na capital. Muitos projetos têm a marca da família, fera quando o assunto é entretenimento.

DISPUTA SABOROSA

Os restaurantes estrelados de Vitória estão entrando numa disputa boa: começam a elevar a oferta de pratos fartos a preços camaradas nos finais de semana. Depois de sua ótima feijoada aos sábados, o Cosmô passará a oferecer uma parrillada aos domingos. O Aleixo vem adotando essa prática há algum tempo, com um cardápio especial onde é comum encontrar massas e frutos do mar abaixo de R$ 100, para duas pessoas.

despertar com a sassá

A digital influencer e publicitária Samanta Sassá lança coleção de t-shirts autorais, trabalho do seu projeto “Despertar com a Sassá”, hoje, às 17 horas, em um café da tarde, em Vila Velha. Samanta falará um pouco do seu projeto e apresentará em primeira mão a sua coleção.

Mai-britt wolthers

invade Vitória

Nesta quinta-feira, a Matias Brotas Arte Contemporânea abre suas portas para mostra individual “Confluências em Verde”, de Mai-Britt Wolthers, dinamarquesa radicada no Brasil. A exposição traz diversas informações geográficas, estéticas, filosóficas e culturais no interior de cada obra, oferecendo uma viagem inédita por seu processo criativo, que sintetiza experiências anteriores da artista. A mostra vai até 11 de outubro e a entrada é gratuita.

Happy hour

Bento Ferreira, em Vitória, entra na rota do happy hour da capital com o Autêntico Botequim. A casa, especializada em gastronomia contemporânea e comida de boteco, terá promoções especiais para quem visitar o local das 17h às 23h. Terá rodada dupla de chope de terça a quinta-feira e de gin,

na quarta-feira.

Curtas

‘Raízes’ em mostra décor. As irmãs e arquitetas Cynthia e Patrícia Fernandes assinam o ambiente “Raízes”, um projeto integrado de sala de estar e jantar que está entre os nove ambientes expostos na mostra “Viver Bem Modani”, aberta ao público a partir do dia 27, na Modani Móveis, em Vila Velha. Com curadoria da designer de interiores Flávia Dadalto, a exposição vai trazer as tendências de mobiliário, decoração e automação para o lar.

Capoeira e ioga para crianças. A empresária e também instrutora de ioga Renata Spinassé, da brinquedoteca “Tá que Brinca”, iniciou as aulas dessa prática para crianças em seu espaço. E na próxima semana começam as aulas de capoeira com o contramestre Thiago Torezani. “O movimento é de extrema importância para os pequenos. E essas atividades contribuem para a formação cognitiva, afetiva e social das crianças”.

Níver desejo. O juiz (e amigo) Juiz José Luiz Altafim fará uma superfesta no Le Buffet Master, dia 13 de setembro. Os convidados usarão passeio completo para festejar Altafim.