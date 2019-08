Preview: Voo solo

No dia 31 de agosto, sábado, o cantor Marcelo Falcão se apresenta em Vitória, marcando o início da sua carreira solo. Ele apresenta ao público capixaba sua nova turnê, que leva o mesmo nome do seu recente álbum, “Viver – Mais leve Que o Ar”. No repertório do show, faixas como “Viver ”, “Hoje Eu Decidi”, “Eu Quero Ver o Mar”, além dos hits que marcaram a história artística de Falcão.

A banda Sheep & Parafina também entra no line up. Os ingressos já estão no segundo lote, no valor de R$ 80 (pista) / R$ 100 (área vip), por meio do site Superticket ou dos pontos de vendas físicos. O show acontece no Ilha Shows, a partir das 21h. Na Alameda Ponta Formosa, 350 – Praia do Canto. Vendas pelo site: www.superticket.com.br.

Vá lá

Local: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350 – Praia do Canto

Horário: 21h

Data: 31 agosto – sábado

Classificação: 16 anos

Valores (2° lote): Pista – R$ 80 (meia-entrada)

Área Vip – R$ 100 (meia-entrada)

Cantinho árabe

Jardim Camburi ganhou um novo espaço gastronômico. Os sócios Bernardo Ferreira e Gabriela Santos inauguraram no bairro O Libanês, especializado em culinária árabe. As receitas da chef Dina Kobeissi trazem toda a tradição da sua família, que por mais de 30 anos comandou um restaurante árabe em Belo Horizonte. Filha de libaneses, Dina morou no Líbano, onde se especializou em gastronomia árabe. A casa funciona o dia todo, de manhã até à noite, com muitas opções de salgados, como esfihas, falafel e quibe, shawarma (sanduíche árabe), porções, pratos congelados para levar para casa e almoço executivo diariamente.

Na rua Esther Oliveira Galvêas, 130, Jardim Camburi.

De Segunda a sexta, das 8h às 23h. Sábado, das 9h às 23h, e domingo, das 10h às 16h.

Direções e sentidos

Bel Barcellos apresenta 23 obras durante a exposição “De pedras a pássaros, direções e sentidos”, na OÁ Galeria. A mostra, em conjunto com a artista Anna Helena Cazzani, será aberta ao público no próximo dia 22 de agosto. O trabalho de Bel é composto por desenhos bordados sobre lona crua, lona pintada, lençóis de linho e papel preparado com bastão. As obras selecionadas pela curadora Sonia Salcedo del’Castillo foram produzidas de 2000 a 2019, sendo 15 delas realizadas em 2019 especialmente para a exposição.

Quem matou Bryce?

A terceira temporada de “13 Reasons Why” chega à Netflix esta semana, no dia 23 de agosto. O trailer já revela que a temporada deve girar em torno do assassinato de Bryce Walker (Justin Prentice), em que todos parecem suspeitos. E traz também a chegada de uma nova personagem, a atriz britânica Grace Saif, que interpretará Ani. Ela é uma garota que vai movimentar o grupo durante as investigações da morte de Bryce. Na segunda temporada de “13 Reasons Why”, Hannah Baker (Katherine Langford) se despediu de vez de seus amigos e familiares e também da série. Se você ainda não viu, vale a pena fazer aquela maratona e assistir as duas primeiras temporadas disponíveis no canal on-line. E para os que já viram, é só aguardar a próxima sexta-feira.

Condomínio em pauta

A Expo Condomínio Completo, uma feira de negócios que está em sua 3ª edição, vai unir tudo que é essencial para síndicos, condôminos, conselheiros e profissionais do setor. Um dos destaques do evento será o ciclo de palestras com profissionais reconhecidos no segmento condominial. O Grupo Refrigerar também marcará presença com instruções educativas sobre como evitar incêndios causados por aparelhos de ar-condicionado. A organização pretende reunir um público 3 mil pessoas e 60 expositores nos dias 20 e 21, no Centro de Convenções de Vitória. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.expocondominiocompleto.com.br.