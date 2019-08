Vida e Carreira: Mindfulness, moda ou saúde? 

É provável que você já tenha lido ou ouvido falar sobre Mindfulness, ou “Atenção Plena”, em português. Mas, afinal, o que é isso? Mindfulness significa conseguir se dedicar e dar atenção a apenas uma ação de cada vez.

O mundo atual, conectado e em plena evolução, mostra-se volátil e muito líquido. É difícil se fixar em apenas uma atividade. Quanto mais conectado, mais dispersas estão nossas ações. Existe uma dualidade. As redes sociais dão uma impressão de muitas conexões, mas isto não é real. Há uma linha de amarração que se desfaz com rapidez.

Manter-se conectado, com atenção plena, requer muito esforço e treino. A prática do Mindfulness tem melhorado muito a qualidade de vida das pessoas, além de proporcionar uma conexão real com o mundo.

Esse método também tem sido utilizado por várias empresas que buscam aumentar a produtividade dos seus colaboradores.

Estar presente e com “Atenção Plena” é algo mágico. Seu cérebro, suas reações e emoções se conectam, há uma sensação de muito prazer e real aproveitamento de sua energia.

Realizar várias tarefas de forma simultânea causa estresse e muitas disfunções. Pesquisas comprovam que é fisiologicamente impossível para o cérebro se dividir entre atividades simultâneas, que exigem atenção e concentração.

Ainda que muitas vezes seguir o que todos estão falando pareça moda ou crendices, recomendo experimentar e verificar o ganho em sua saúde mental e, por consequência, em sua saúde física.

Dê a você esta oportunidade e se desafie, dia após dia, a ampliar sua prática de Mindfulness. Comece com apenas alguns minutos e vá aumentando enquanto achar positivo. Os resultados chegam rápido.

Tenham uma boa semana!

Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.