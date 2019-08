8 motivos para começar a praticar yoga (e por que eu escolhi o Superioga)

O planeta está estressado. Em contrapartida, nunca se falou tanto na importância da conexão corpo & mente. Práticas como meditação e yoga estão em alta — o yoga está na lista das 10 principais tendências fitness do American College of Sports Medicine, uma das entidades esportivas mais respeitadas do mundo.

Mas, afinal, o que é yoga? Muito mais do que uma prática física ou de um conjunto de posturas (asanas): trata-se de uma filosofia de vida das mais antigas do mundo — surgiu na Índia há mais de 5000 anos. A palavra yoga deriva do sânscrito ”yuj”, que quer dizer “unir”. Praticante há quase 18 anos, vejo o yoga como a união de corpo, mente e espírito, e desse trio com o universo.

Foto: Eduardo Lopes / Festival Rocky Spirit

Quando falamos de yoga, muitas vezes vem à cabeça imagens de pessoas em posturas complicadas e contorcidas. Mas essa não é a essência da prática. Durante a aula, praticamos os asanas conectados com a respiração (sempre pelo nariz), buscando ter consciência do nosso corpo como um todo. A atenção plena voltada para a prática física e respiratória leva à conexão corpo e mente. Desse modo, o yoga é uma forma de meditação, de prática mindfullness (de atenção plena).

A especialista em yoga Marcia de Luca aponta alguns dos benefícios do yoga no livro Ayurveda, Cultura de Bem Viver. A prática regular contribui para:

equilibrar a produção hormonal,

reduzir a pressão sanguínea e os níveis de colesterol,

melhorar a qualidade do sono,

fortalecer o sistema imunológico,

aumentar a capacidade de concentração e criatividade,

melhorar a qualidade de vida,

controlar a ansiedade e o estresse,

aumentar a flexibilidade, o alongamento e, dependendo da modalidade, também trabalha a força, o equilíbrio e o tônus muscular.

Foto: Claudio Paulino / divulgação

O yoga é democrático: pode ser praticado por pessoas saudáveis de todas as idades.

O Hatha Yoga é a base de todos os métodos que incluem posturas (asanas), exercícios respiratórios (pranayamas) e relaxamento. Dentro do Hatha Yoga temos várias modalidades, conheça algumas delas:

Iyengar : criada pelo indiano B.K.S. Iyengar, essa modalidade tem foco no rigor técnico dos asanas, no alinhamento do corpo e no uso de acessórios (os props, ou material de apoio), como cintos, blocos e até cadeira, para aumenta as possibilidades de movimento e de permanência nas posturas.

: criada pelo indiano B.K.S. Iyengar, essa modalidade tem foco no rigor técnico dos asanas, no alinhamento do corpo e no uso de acessórios (os props, ou material de apoio), como cintos, blocos e até cadeira, para aumenta as possibilidades de movimento e de permanência nas posturas. Vinyasa: prática dinâmica e intensa, caracterizada pela fluidez. Combina sequências de movimentos coordenados com a respiração em que uma postura é ligada à outra a outra em um fluxo contínuo.

prática dinâmica e intensa, caracterizada pela fluidez. Combina sequências de movimentos coordenados com a respiração em que uma postura é ligada à outra a outra em um fluxo contínuo. Ashtanga: estilo vigoroso e fluido, que envolve seis séries fixas de posturas que sinalizam as etapas de desenvolvimento da capacidade física e mental do praticante.

estilo vigoroso e fluido, que envolve seis séries fixas de posturas que sinalizam as etapas de desenvolvimento da capacidade física e mental do praticante. Superioga: é um método criado por Paulo Junqueira a partir dos das posturas clássicas da Hatha Yoga. As principais características do Superioga são as séries e dinâmicas próprias que, aliadas à permanência nos asanas, conferem intensidade à aula. A prática dos asanas em sincronia com a respiração funciona como uma meditação ativa.

Nas academias e estúdios, você vai encontrar também aulas que trazem apenas o nome de Yoga ou de Hatha Yoga. Se nunca praticou, o ideal é fazer algumas aulas dos diferentes estilos. Uma delas combina com você!

Foto: Claudio Paulino / divulgação

Por que eu escolhi o Superioga

O Superioga é um método de fortalecimento físico e mental desenvolvido a partir dos asanas (posturas) clássicos da Hatha Yoga. Criado por Paulo Junqueira, mestre de Yoga e professor de Educação Física há mais de 25 anos, as principais características do Superioga são as séries próprias, as dinâmicas e as permanências nos ásanas, que conferem à aula uma intensidade particular.

As músicas cuidadosamente selecionadas, a dinâmica e a intensidade dos movimentos sincronizados com a respiração nasal tornam possível exercitar o corpo e a mente durante a prática, de modo seguro e consciente.

As aulas são desenhadas para trabalhar, a cada dia, o condicionamento físico, a força, a flexibilidade, o alongamento e o equilíbrio, ampliando a consciência corporal.

As sequências de asanas coordenados à respiração aprimoram a concentração, pois exigem foco e determinação durante a execução. Essa combinação funciona como uma meditação ativa, um exercício de Mindfulness, a atenção plena.

A união do corpo e da mente durante a prática de Superioga faz com que seus benefícios extrapolem a sala de aula: trata-se de um método de fortalecimento para a vida. Persistir em vez de desistir, estar no comando das próprias emoções, se desafiar a dar o seu melhor em cada situação, estar realmente presente em cada momento, sem deixar com que o passado e o que está por vir dominem os nossos pensamentos são apenas alguns exemplos de vivências que transitam da aula para a vida.

Acompanho o Superioga desde o seu nascimento oficial, em 2015, quando conheci o mestre Paulo Junqueira. Ele me apresentou em primeira mão o método em que vinha trabalhando quase em segredo por mais de 20 anos. Queria saber minha opinião, como jornalista especializada em fitness e bem-estar (eu era diretora das revistas Men’s Health e Women’s Health na época) e praticante de yoga havia 13 anos (pratiquei Vinyasa, Iyengar e Ashtanga Yoga).

Foi amor à primeira aula: o Superioga é uma prática completa, que trabalha tudo o que considero importante para a minha saúde física e mental. Virei aluna desde aquela época e no ano passado decidi fazer o Curso de Formação em Yoga com Ênfase em Superioga, para colocar o método de uma maneira ainda mais especial na minha vida e poder compartilhar essa experiência com os outros — e estou adorando dar aulas. Namastê!

“Yoga é ciência de bem-viver e deve ser incorporada ao nosso dia-a-dia.”



Veja, a seguir, a entrevista com o mestre Paulo Junqueira e conheça um pouco do Superioga



