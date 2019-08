Movimento Civil

O encontro “O futuro do Brasil”, promovido pela UVV, em Vila Velha, movimentou as pessoas presentes no evento. Um grupo enorme de jovens interessados em mudar o país ouviu atento aos discursos do ex-governador Paulo Hartung, do fundador do RenovaBR, Eduardo Mufarej, do apresentador de TV Luciano Huck, além da mediadora Tayana Dantas. Luciano chamou a atenção do público com suas palavras e propôs as pessoas a se movimentarem para mudar o Brasil. “A gente não está vivendo o primeiro capítulo da renovação. A gente está vivendo o último capítulo do que não deu certo”. Eduardo também deixou o recado: “Não podemos cuidar do nosso micromundo e deixar o país afundar”. O debate foi leve, como a política deveria ser.

De jeans

Despojado, Paulo Hartung estava animado, mas também foi categórico em seu discurso e chamou os interessados a lutar pelo Brasil: “As máquinas ajudam, mas precisamos de gente. Não se escala um país desse tamanho sem lideranças”.

nota musical

O “aperitivo” oferecido por Elaine Rowena e o pessoal da Fames foi mais que animador: o musical “Webber” deverá marcar o cenário artístico nesse segundo semestre. Na apresentação de parte do espetáculo, Alpha Nascimento se empolgou tanto com a cantora Michelle Braga que doou uma bolsa para a jovem cursar a pós-graduação em Canto e Expressão na unidade da Alpha Cursos, em Tatuí (SP).

Sim-sim

Amanhã acontece o sim-sim do casal Natália Mombrini Cruz e Allan Ferreira Bernardo, na Igreja Perpétuo Socorro, em Vila Velha. A noiva usa vestido by Carmelita. A festa será no Cerimonial da Barra, que terá iluminação clássica by In-Color Iluminação. A cerimonialista é Jessica Soctá.

Bate-papo

Thais Hilal abre as portas da OÁ Galeria para um bate-papo com o artista Alexandre Sequeira, na próxima segunda-feira. Ele passou 10 dias em residência no Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu.

CURTAS

Festival Latino-Americano. Um dos destaques da agenda cultural deste fim de semana na Grande Vitória será o Festival Serra Maestra, com 25 atrações gratuitas. O evento, que busca promover a arte e cultura latino-americana acontece amanhã, das 13h às 22h, no Centro Cultural Eliziário Rangel, no bairro São Diogo, na Serra. A iniciativa do coletivo Soy Loco Por Ti em parceria com o Centro Cultural vai reunir música, literatura, teatro, dança, cinema, gastronomia e outras atividades.

Encontro. Joice Hasselmann, deputada federal de São Paulo, será uma das grandes atrações do Encontro IBEF-ES, que acontece de 23 a 25 de agosto, em Pedra Azul. Jornalista e analista política, foi a deputada mais votada da história da Câmara dos Deputados. É, também, biógrafa do juiz federal Sério Moro, além de ser a youtuber com o maior canal de política do Brasil. Durante o evento, Joice mediará uma palestra no painel de política.