Que seja para melhor

Muita gente lamentou a despedida da chef Cleuza Costa, que fechou as portas do seu Della Bistrô, na Praia da Costa, em Vila Velha, neste fim de semana. Mas, um vento soprou que existe uma boa novidade vinda por aí. A chef prepara um novo point gastronômico, afinal, não poderíamos ficar sem sua comida deliciosa. Ainda não temos detalhes sobre o lugar e o local, mas já desejamos sucesso. Sempre!

A casa do chef juarez

É irretocável o risoto de sagu de linguiça e o pudim de grana padano do chef Juarez Campos. Ele serve esses pratos na experiência da “Casa do Chef Juarez” que é, realmente, prazerosa e cheia de sabores. Reúna seu grupo de amigos e aproveite essa oportunidade aqui em Vix. Dica das boas, viu?

Lançamento do rooftop

As empresárias Raquel e Vanuza Cunha Melo lançam preview da coleção de primavera da grife de sapatos Vicenza com coquetel para convidadas hoje, às 18h, no rooftop do Barlavento Beach Bar & Lounge, em Camburi, Vitória. O evento contará com a presença especial da diretora criativa da Vicenza, Rafaela Furlanetto, que vem do Rio Grande do Sul. Haverá modelos circulando pelo coquetel com looks novos da Riviera Store e sandálias da marca. A festa é para mulheres e promete ser o “buchicho” da semana.

Loja descolada

Julia Celestino e Robson Luiz estão cuidando dos últimos detalhes para inaugurar, na próxima quinta-feira, a multimarca feminina Florence. Localizada no segundo piso do Shopping Vitória, a loja traz renomadas marcas para uma mulher que esbanja alto astral e estilo. As marcas de destaque da loja são Morena Rosa e Oh, Boy.

Talk de designers

A convite da Associação Brasileira de Designers

de Interiores, a gerente de produtos da Roca Brasil Cerâmica, Simone Lourensi, comanda bate-papo sobre macrotendências em revestimento cerâmico, hoje, a partir das 17h. Cerca de 60 designers de interiores do estado vão participar. O evento acontece no showroom da Romanzza Vitória,

em Santa Lúcia, dos empresários Álisson Palma

e Leandro Velcir.

Espaço de cultura

Vitória vai ganhar mais um espaço cultural alternativo, a Sala Abel Santana, na orla de Camburi, com capacidade para 80 pessoas. O lugar será equipado com palco, camarim e todos os recursos necessários para receber encontros artísticos e apresentações, como peças de teatro e shows intimistas. No local também vai funcionar uma escola de teatro e um departamento voltado para o audiovisual.

CURTAS

Bike em cerimonial. Nei Robson comanda o 2º Bike Lounge, evento de bike mais agitado da ilha, no Le Buffet Lounge, na próxima quarta-feira, dia 14. O próprio Nei Robson e os professores Xico Vidal e Nany Neves serão os responsáveis por colocar todo mundo para pedalar e perder muitas calorias a partir das 18h. O Dj Phill Fernandes comandará o som do evento, atrações surpresas prometer badalar ainda mais o evento.

Educação financeira. A taxa de endividamento das famílias brasileiras subiu para 44,04%, o maior índice dos últimos três anos, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central na última semana. Para reverter esses níveis e dar dicas aos capixabas, o Shopping Praia da Costa abre espaço para a palestra “Educação Financeira”, que será realizada na quarta-feira, às 12h30. O evento é gratuito.

VIX-Miami. Os capixabas que chegaram ao patamar de ter negócios no exterior vivem na ponte aérea, cuidando das demandas lá e cá. É o caso de Carlos Marianelli, que já está mais uma vez em Miami em negociação, visando novas parcerias para incremento da operação da Compose nos EUA, em 2020. Matheus Alcuri Marianelli, o filho mais novo do empresário, está em estágio na Compose Miami e no ano que vem deve assumir

a gestão da operação

da loja nos EUA.