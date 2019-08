Viva Melhor: Aposte nas sopas para um jantar leve e nutritivo

É consenso entre os nutricionistas que uma sopa nutritiva é ótima opção de jantar: não pesa no estômago, aquece e alimenta. E não precisa estar restrita ao inverno: eu, por exemplo, janto sopa o ano inteiro, variando os ingredientes. A nutricionista Daniela Cyrulin, de São Paulo, sugere a sopa de grão-de-bico com alho-poró para rebater as noites frias. "O alho-poró tem propriedades anti-inflamatórias e possui antioxidantes, que aumentam a imunidade. Já o grão-de-bico é uma proteína vegetal de fácil digestão. É uma sopa nutritiva e que garante saciedade.” Veja receitas:

SOPA DE GRÃO-DE-BICO COM ALHO-PORÓ

Ingredientes

150 gramas de grão-de-bico, deixado de molho no dia anterior (se preferir, use 2 latas de grão-de-bico escorrido) 4 xíc. (chá) de água 1 alho-poró grande, lavado, em fatias finas 1 col. (sopa) de azeite extravirgem Raspas da casca de 1 limão 1 cenoura descascada e ralada no ralo grosso 2 col. (sopa) de salsinha picada Sal marinho para temperar Modo de preparo

Cozinhe o grão de bico na água por 40 minutos ou até ficar al dente. Reserve. Refogue o alho-poró no azeite até que fique macio e transparente. Junte as raspas de limão, a cenoura e a salsinha e refogue por mais 1 minuto. Acrescente essa mistura ao grão-de-bico. Tempere a gosto, deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 15 minutos. Se preferir, bata no liquidificador. Para enfeitar, polvilhe gergelim preto. Rende 2 porções.

SOPA DE ABÓBORA COM GENGIBRE

Ingredientes

400 gramas de abóbora japonesa sem casca e sem sementes 2 dentes de alho picados 1 fatia média de gengibre sem casca 4 xíc. (chá) de caldo caseiro de legumes ou de frango 1 col. (sopa) de azeite extravirgem Sal marinho para temperar 2 col. (café) de cúrcuma ou açafrão-da-terra Modo de preparo

Corte a abóbora em cubos. Em uma panela cozinhe a abóbora com o alho descascado, o gengibre e o caldo, até a abóbora ficar macia.

Bata tudo no liquidificador, adicionando o líquido aos poucos para não ficar muito aguada. Acrescente o azeite e a cúrcuma e bata. Enfeite com salsa picada. Rende 2 porções.

SOPA DE QUINOA E FOLHAS VERDES

Ingredientes

1 xíc. (chá) de quinoa em grãos 2 col. (sopa) de cebola picada 2 dentes de alho sem casca picados 1 col. (sopa) de azeite extravirgem 2 copos (400 ml) de água Sal marinho, noz-moscada ralada, orégano e páprica para temperar 6 folhas de escarola fatiadas 4 folhas de couve-manteiga fatiadas 4 folhas de acelga fatiadas Modo de preparo

Deixe a quinoa de molho por 2 horas e escorra. Em uma panela antiaderente, refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente a quinoa, refogue por 1 minuto e coloque a água e os temperos. Deixe ferver por 10 minutos. Junte a escarola, a couve e a acelga. Cozinhe por mais 3 minutos. Rende 2 porções.

E pode trocar a quinoa por arroz integral, mas deixe cozinhar por mais tempo para amolecer. Rende 2 porções.

SOPA DE ERVILHA E HORTELÃ

Ingredientes

1/2 de maço de alface crespa picada 1/2 cebola picada 4 xíc. (chá) de ervilhas congeladas ou frescas (não enlatadas) 4 ramos de hortelã fresca 4 xíc. (chá) de caldo caseiro de frango ou de legumes 2 col. (sopa) de manteiga GHEE (clarificada) ou de azeite extravirgem ¼ xíc. (chá) de farinha de arroz Modo de Preparo

Em uma panela, refogue a cebola. Acrescente o alface, a hortelã e as ervilhas. Adicione o caldo e deixe ferver, em fogo baixo, por cerca de minutos. Bata no liquidificador e reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e, quando derreter, adicione a farinha. Cozinhe rapidamente sem dourar demais. Retire a panela do fogo e adicione a sopa batida aos poucos, mexendo bem para não empelotar. Volte ao fogo e deixe cozinhar por uns 2 minutos. Se desejar, adicione 1 xícara leite de castanhas ou amêndoas (sem açúcar nem adoçante). Tempere com sal e pimenta a gosto. Rende 2 porções.

SOPA CREME DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR

Ingredientes

1 cebola pequena picada 1 xíc. (chá) de brócolis lavado e picado 1 xíc. (chá) de couve-flor lavada e picada 1 xíc. (chá) de batata doce descascada picada 1 xíc. (chá) de água 3 xíc. (chá) de leite de castanhas ou amêndoas (sem açúcar nem adoçante) 1 pitada de noz-moscada Sal marinho e pimenta-do-reino a gosto Modo de Preparo

Retire do fogo, espere esfriar um pouco e bata os legumes no liquidificador acrescentando o caldo aos poucos, até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, verifique os temperos e, se preferir, acrescente um pouco mais de água. Deixe aquecer bem e sirva em seguida.Rende 2 porções.

E a batata doce por mandioca ou mandioquinha.

Tire proveito do inverno!

No frio, temos a sensação de que a fome aumenta. Mas a nutricionista Daniela Cyrulin defende que o frio é um grande aliado para quem precisa eliminar uns quilinhos.

"Quando a temperatura abaixa, o metabolismo fica mais acelerado para aquecer o nosso corpo: logo, gastamos mais calorias. Por isso, basta um empurrãozinho e conseguimos bons resultados nessa época”, afirma.

É importante espantar a preguiça e manter a atividade física regular (o exercício ajuda a manter o metabolismo em alta) e continuar comendo pelo menos 5 porções de verduras e frutas por dia, para garantir a dose necessária de fibras e vitaminas.

Para dar aquela força ao metabolismo, Daniela sugere incluir alimentos e temperos termogênicos nas refeições: gengibre, canela, pimenta e curry. O gengibre e a canela também podem estar presentes nos chás. Confira uma receita a seguir:

CHÁ DE LIMÃO COM GENGIBRE

Ingredientes

500 ml de água 2 col. (sopa) de gengibre ralado 1/2 limão com casca Modo de Preparo

Esquente a água com o gengibre. Quando começar a ferver, desligue o fogo, aguarde 5 minutos e coloque o limão. Deixe descansar alguns minutos. Bata tudo no liquidificador, coe e beba em seguida. Se possível não adoce!

"Esse chá vai aquecer, aumentar o metabolismo e melhorar a sua imunidade”, diz a nutricionista.