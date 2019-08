Preview: Inclusão

Agosto é o mês comemorativo da pessoa com deficiência. Com o objetivo de levar uma vivência enriquecedora sobre como lidar com as diferenças, o educador social Alex Duarte falará sobre o tema “Como empoderar pessoas com deficiência”. Após o bate-papo, será exibido o documentário “Expedição 21: uma jornada pela independência”.

O documentário traz especialistas em Direitos Humanos, Educação e Neurociência do país que comentam positivamente sobre a autonomia dos jovens. A iniciativa é do projeto Cromossomo 21, idealizado por Alex Duarte, que recebe o apoio local da Vitória Down. Acontece dia 21, a partir das 19h, no Teatro Universitário (da Ufes).

Entrada: gratuita, mediante inscrição no site. Informações: @vitoriadown.

Mangiare!

Vitória acaba de ganhar um legítimo restaurante italiano. O Frascati abriu as portas na Casa Rosa, na Praia do Canto, com uma proposta de resgate das origens da culinária italiana, levando o capixaba a viver uma experiência gastronômica única, sentindo o sabor da Itália em pratos como “Carbonara” e “Amatriciana”, além de sugestões diferenciadas de entradas, pratos principais como risotos, fettuccines de massa caseira, sobremesas e criações exclusivas do chef italiano Giulio Imperiolini.

O restaurante funciona no jantar, de terça a sábado, e almoço, no final de semana. Fica na rua Moacyr Ávidos, 47, Praia do Canto, Vitória. Tel: (27) 9.9263-5791.

Coletiva da Vinci

O mundo inteiro está celebrando os 500 anos de morte do gênio Leonardo da Vinci. No Espírito Santo, o Espaço de Arte Celga, localizado no Shopping Vila Velha, sai na frente nas comemorações com a sua primeira exposição coletiva, “Conversas com Leonardo”, que estará aberta para visitação gratuita entre os dias 16 de agosto e 20 de setembro.

A mostra reunirá 60 obras inéditas de 33 artistas renomados entre pinturas, desenhos, gravuras, mosaicos e instalações. Em sua obra, a pintora Moema Calhau reproduziu em tela um dos seus desenhos, utilizando papeis estampados e florais. Sobre essas estampas se desenvolvem as histórias ali contadas e seus personagens. Vernissage: 15 de agosto. Entrada gratuita.

Amamos

Velho conhecido dos atletas, o Whey Protein acaba de ganhar um sabor inédito no mundo e de autoria capixaba: a combinação do creme de abacate com nibs de cacau. Assinado pela True Source, o suplemento com sabor gourmet é um convite para os que já amam a tradicional vitamina de abacate, mas querem absorver ainda mais os benefícios da fruta e da proteína.

A formulação limpa e funcional envolve desde farinha de castanha de caju ao óleo do abacate, conhecido por suas gorduras “do bem”.

Premiadas

A Cervejaria Barba Ruiva, em Domingos Martins, acaba de receber mais um prêmio internacional. A casa emplacou três medalhas no World Beer Awards 2019, considerado um dos mais importantes concursos cervejeiros do mundo. O destaque ficou para a Rauch Bock, cerveja que leva maltes defumados.

As outras premiadas foram a Belgian Dubbel, que recebeu ouro na categoria Belgian Style Dubbel, entre as brasileiras. E a Vienna Lager, que ficou com a prata na categoria Vienna/Brasil.